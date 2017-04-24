Автопонторезы. Какими тачками хвастаются футболисты в сети

Футболисты как большие дети – очень любят похвастаться своими машинками. С наличием соцсетей сделать это несложно. "АиФ" собрал известных игроков с их любимыми и дорогими автомобилями.

Пожалуй, самая резонансная история с покупкой нового автомобиля случилась в 2014-м году. Тогда игрок московского «Динамо» Александр Кокорин приобрел себе уникальный Mercedes-Benz G65 Mansory. Автомобиль имеет брутальный V12 Twinturbo объемом 6 литров, который способен выдавать мощность в 950л.с на все четыре колеса этого монстра. Благодаря такой мощности, авто, массой 2,6 тонны способно разить скорость в 270 км/ч, а сотню набирает за 4,4 секунды. Цена такой модели составляет около 75 млн рублей.

Данная фотография вызвала ожесточенные споры – имеет ли право футболист, на тот момент не выигравший ни одного титула, хвастаться такими дорогими машинами? В общем, Кокорину серьезно прилетело от футбольных болельщиков.

Но он не обращал на это никакого внимания, а продолжал в своем Instagram выкладывать фото дорогих машин.

Одни он покупал себе, другие – брал в прокат на отдыхе. В его автопарке, например, имеется очень популярная среди крутых футболистов АудиR8 с полным приводом и 570 л.с. Стоимость такого красавца – около 8 млн рублей.

Есть в его гараже и Lamborghini Aventador, стоимостью под 20 млн рублей. Главная ее фишка – бешенная аэродинамика, позволяющая разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Только недавно взошедшие на российский футбольный небосклон браться Алексей и Антон Миранчуки из «Локомотива», тоже не прочь похвастаться своими машинами. Правда, запросы у них поменьше, чем у Кокорина. Зато у близнецов совпали вкусы – каждый приобрел себе по внедорожнику Chevrolet Tahoe. Большим футболистам – большие машины, стоимость которых в зависимости от комплектации может превышать 4 млн рублей.

Алексей выбрал себе бордовый цвет и на номере присутствуют его инициалы – АМ. У брата же точно такая же машина серого цвета. Так же в гараже Алексея имеется другая модель Шевроле – Камаро.

Но все-таки российским футболистам еще очень далеко до понтов иностранных звезд футбола. Взять, к примеру, известного итальянского форварда Марио Балотелли. Этот парень, скажем так – несколько своеобразный, он регулярно попадает в какие-то нелепые истории. Точно так же обращается и с машинами. Известен случай, как он перекрасил свой Maserati GT. Это люксовый автомобиль итальянского производителя особое внимание уделяет мельчайшим деталям. Но Марио чихал на эти детали, а потому однажды взял и перекрасил снежно белый автомобиль в черный матовый. Просто потому что захотелось.

Но еще круче у него история с покупкой дорогущего автомобиля Bentley Continental GT, стоимостью 200 тысяч долларов. Сейчас сложно сказать, какого цвета была машина изначально, но вскоре эпатажный футболист «одел» ее в камуфляж. Если он хотел удивить своих партнеров по «Интеру», в котором тогда играл, то ему это удалось – его автомобиль выделялся даже среди куда более крутых тачек. И при заезде на базу клуба всегда больше остальных фотографировали данный экспонат.

Ну и чтобы у всех окончательно сложился образ футболиста-понтореза Марио Балотелли, можно взглянуть на еще одну его фотографию. Помимо автомобилей, есть у итальянца еще одна страсть – яхты. Но до перекраски дело пока не доходило.

На самом деле Марио не чистокровный итальянец. Его родители родом из Ганы, так что теоретически он мог бы выступать и за сборную этой страны. Но даже факт принадлежности к африканской культуре он преподносит особым способом.

В инстаграме нападающего «Барселоны» Лионеля Месси вы не найдете фотографий с машинами – аргентинец просто выше этого. Хотя в его гараже имеются более десятка крутых тачек. На их фоне особенно стоит выделить самый крутой «Феррари» в мире – на закрытом аукционе он однажды приобрел Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 года выпуска за 32 миллиона евро!

Но, конечно, Лело для повседневной езды использует Range Rover Vogue или «заряженный» пятилитровый Lexus за 75 тысяч евро.

Что касается его конкурента за звание лучшего футболиста на планете - Криштиану Роналду - то португалец тот еще выпендрежник. В его Instagram можно найти кучу фотографий на фоне тачек – у него их более двадцати для любого случая жизни.

Вот он в трусах на фоне любимого черно-белого Porsche Cayenne за 80 тысяч евро. Но это одна из самых дешевых моделей в его коллекции.

Вот он хвастается покупкой нового автомобиля McLaren Senna. Стоимость машины, названной в честь прославленного гонщика «Формулы-1» бразильца Айртона Сенны, составляет 850 тысяч евро.

Если у Месси самый дорогой экземпляр стоит 32 млн евро, то у Криштиану – «всего» 11 млн. В прошлом году он прикупил себе черный Bugatti La Voiture Noire. Авто оснащено мотором мощностью 1,5 тыс. лошадиных сил и развивает максимальную скорость в 420 км/ч. Правда, пока он не сможет сесть за руль этого автомобиля, поскольку его отладка и доводка завершится только в 2021-м году.