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Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

22.01.2020 10:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Специалисты подтвердили подлинность одного из автопортретов Ван Гога. Полотно, которое было написано в 1889 году, действительно принадлежит кисти художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

К такому выводу пришли эксперты из Амстердама. Сомнения в подлинности возникли из-за того, что манера письма и цветовая гамма портрета не были характерны для Ван Гога. Специалисты изучили стиль, состав пигментов и грунтовки холста, а также сумели доказать, что именно об этом полотне упоминает художник в письме к брату Тео.

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

Сомнения развеяны. Ван Гог создал более двух тысяч произведений искусства, однако всемирное признание получил лишь после смерти.

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

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Новости мира. Специалисты подтвердили подлинность одного из автопортретов Ван Гога. Полотно, которое было написано в 1889 году, действительно принадлежит кисти...
 
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