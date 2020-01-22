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Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника
Источник материала: СТВ
Новости мира. Специалисты подтвердили подлинность одного из автопортретов Ван Гога. Полотно, которое было написано в 1889 году, действительно принадлежит кисти художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому выводу пришли эксперты из Амстердама. Сомнения в подлинности возникли из-за того, что манера письма и цветовая гамма портрета не были характерны для Ван Гога. Специалисты изучили стиль, состав пигментов и грунтовки холста, а также сумели доказать, что именно об этом полотне упоминает художник в письме к брату Тео.
Сомнения развеяны. Ван Гог создал более двух тысяч произведений искусства, однако всемирное признание получил лишь после смерти.
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Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника
Новости мира. Специалисты подтвердили подлинность одного из автопортретов Ван Гога. Полотно, которое было написано в 1889 году, действительно принадлежит кисти...
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