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В проезде Аллы Пугачевой по перрону не нашли нарушений
Источник материала: Tut.by
Московская полиция не нашла нарушений в проезде Аллы Пугачёвой по перрону в конце июня прошлого года,
Напомним, летом в Сети появилось видео, на котором Пугачева на «майбахе» подъехала прямо к двери поезда «Москва-Рига».
Это возмутило правозащитников, которые обратились в полицию. Однако после изучения материалов правоохранительные органы никаких нарушений здесь не нашли.
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