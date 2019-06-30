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В проезде Аллы Пугачевой по перрону не нашли нарушений

22.01.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московская полиция не нашла нарушений в проезде Аллы Пугачёвой по перрону в конце июня прошлого года, сообщает Mash.

Напомним, летом в Сети появилось видео, на котором Пугачева на «майбахе» подъехала прямо к двери поезда «Москва-Рига».

Это возмутило правозащитников, которые обратились в полицию. Однако после изучения материалов правоохранительные органы никаких нарушений здесь не нашли.

 
 
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