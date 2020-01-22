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"Я была просто в шоке!" У декретницы требуют вернуть $1,5 тысячи пособия на ребенка из-за поездки за границу

22.01.2020 10:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанка Лада в одиночку воспитывает двух маленьких детей и ведет затяжной спор с органами соцзащиты.

"Я была просто в шоке!" У декретницы требуют вернуть ,5 тысячи пособия на ребенка из-за поездки за границу
фото носит иллюстративный характер
Началось с того, что около года назад младшую двухлетнюю дочь бабушка отвела в поликлинику на стандартную процедуру прививки. По словам Лады, вакцина оказалась скандально известной экспериментальной и у ребенка начались фебрильные судороги. Как только состояние стабилизировалось, молодая женщина вместе с детьми решила отправиться к бабушке в Молдову на оздоровление, пишет КП в Беларуси.

- У нас там есть своя дача, свежий воздух, вода и фрукты. Да и температура повыше, чем в Беларуси, а при малейшей простуде дочь начинала температурить, и сразу появлялись фебрильные судороги. Все семь месяцев, что мы там были, она намного реже болела. Пособие мне приходило на карточку, но я им в Молдове не пользовалась, потратила деньги уже в Беларуси на нужды детей, - вспоминает Лада.

В ноябре 2018 года девушка с детьми вернулась в Беларусь, а в апреле 2019 года решила выйти из декрета пораньше – нашла новую работу. Для этого нужно было пойти в орган соцзащиты и написать соответствующее заявление. Тогда-то и оказалось, что молодая мама должна государству приличную сумму.

- Соцработники подали запрос в таможенную службу и в итоге мне выставили счет на 3 тысячи белорусских рублей. Я была просто в шоке! Никто ни разу не предупреждал меня о том, что пособие на ребенка за время пребывания за границей нужно будет вернуть, - рассказывает Лада. - Что это такой «кредит», а не государственная помощь на содержание детей. Насколько я понимаю, государство не хочет, чтобы бюджетные деньги в виде пособия были потрачены за границей. Выходит, что я своими силами повезла детей на оздоровление, так еще заплатить за это государству должна!

Выплатить 3037,75 рублей долга у молодой мамы потребовали в течение двух месяцев, до 10 мая 2019 года. Таких денег у нее не нашлось. Молодая мама объясняет, что просила вычитать сумму постепенно из зарплаты, но органы соцзащиты этого не сделали. Сейчас Лада ожидает повестку в суд и не знает, как быть дальше.

- Я приехала в орган соцзащиты и написала заявление с просьбой пересчитать сумму, но его отказались принимать. Тогда я стала настаивать на рассрочке, но в итоге получила отказ: мне сказали, примут только единовременную выплату. А где взять за 2 месяца такие деньги? У меня нет своего бизнеса или высокооплачиваемой работы, так что выхода нет – придется судиться. Я считаю, что эта ситуация - нарушение со стороны государства на право перемещения и на право оздоровления детей. Дальше я буду обращаться в европейский суд по правам человека, - говорит девушка.


КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

В статье 24 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» указано, что выплата государственного пособия прекращается в случае выезда ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более двух месяцев. 

Исключение - дети работников дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, а также дети, которые выехали за границу для получения медицинской помощи.

- Закон суров, но он закон, - объясняет юрист Дмитрий Лабазинский. - Суд, по моему мнению, станет на сторону ФСЗН, еще и пени может насчитать за просрочку. Тут следует учитывать следующие обстоятельства. 

1) Судя по документам, предоставленных Ладой, фактически рассрочка по возврату предоставлена уже более, чем на 9 месяцев (считаем с мая 2019 года по январь этого года, даже апрель не учитываем), но ничего не погашено. 

2) В самом письме ФСЗН предлагал согласовать график платежей, но девушка своими действиями фактически отказалась от этого. 

3) Поездка к бабушке в Молдову по закону не равна поездке на оздоровление, это заблуждение. А значит, это не может быть исключением, указанным в статье 24 Закона о государственных пособиях.

Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, перед длительным отъездом за пределы Беларуси нужно поставить в известность органы ФСЗН. Те, в свою очередь, приостанавливают выплату пособия на время пребывания ребенка в возрасте до трех лет за границей. 

Но при выезде за пределы нашей страны на срок, не превышающий 2 месяца, право на получение пособия сохраняется.
 
 
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Минчанка Лада в одиночку воспитывает двух маленьких детей и ведет затяжной спор с органами соцзащиты.
 
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