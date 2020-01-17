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Профессия — спасатель-пожарный

22.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Профессия — спасатель-пожарный

Воспитателями социально-педагогического центра проводится работа по формированию профессионального самоопределения воспитанников. При этом используются различные формы работы, но наиболее удачной и запрашиваемой стали экскурсии на предприятия и в организации района. В этой связи для воспитанников нашего учреждения в период новогодних праздников была организована интересная, особенно для мальчиков, экскурсия в районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели-пожарные с интересом рассказали детям об особенностях своей профессии, напомнили им о том, что соблюдение правил противопожарной безопасности спасает не только собственную жизнь, но и жизнь окружающих, а также о том, как правильно действовать в сложной ситуации, куда и как обращаться за помощью. Экскурсия носила не только познавательный, но и образовательный характер, что дало возможность детям пополнить свои знания о профессии спасателя-пожарного, о правилах безопасной жизнедеятельности. Сотрудники РОЧС предложили детям почувствовать себя настоящими спасателями: мальчишки и девчонки примерили костюмы, посидели в пожарном автомобиле. Дети получили много радостных мгновений и приятных впечатлений от такой увлекательной экскурсии.

Мы выражаем искреннюю благодарность руководству и сотрудникам Шарковщинского РОЧС за возможность проведения экскурсии для наших воспитанников.

Н. ВЕРУШЕВСКАЯ,

директор ГУО «СПЦ Шарковщинского района».

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