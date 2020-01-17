Крещение в Шарковщине

Источник материала: Клiч Радзiмы

Православные христиане отметили один из самых великих праздников в церковном календаре — Святое Богоявление или Крещение Господне.

19 января во всех храмах Шарковщины прошли торжественные литургии. Сотни жителей горпоселка и района пришли в храмы, чтобы помолиться и набрать крещенской воды. В этот день православные верующие отметили вхождение Иисуса Христа на путь служения людям. По преданию, Сын Божий прошел обряд крещения в водах реки Иордан, и сегодня во льду рек делают прорубь в виде православного креста под названием «иордань». Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. Если набрать воды из реки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год. А тот, кто на Крещение искупается в ледяной проруби, будет весь год здоровым.

Божественную литургию и освещение воды провел настоятель храма «Всех скорбящих Радость» протоиерей Виктор Волощук.

— Дорогие братья и сестры, — обращаясь к прихожанам отметил отец Виктор. — Через великое освящение воды освящаются все стихии природы. Вся природа постепенно оскверняется человеческими грехами и лукавыми духами, производящими многие болезни. А поэтому ежегодно происходит освящение воды, и этой святыней оздоровляются зараженные стихии природы. Помните, что благодать не измеряется количеством набранных литров воды, а чистотой нашего сердца, способной вместить благодать Божию. Подойдем к этой великой святыне без шума и спешки, без давки в очереди и недовольства кем-то и чем-то, но со смирением и верой. Берите эту святыню, храните ее дома, освящайте ею себя и весь свой дом. Святость воды очевидна для всех. Она проявляется и в том, что длительное время жидкость сохраняется свежей и не поврежденной.

Тем временем возле церкви было людно. Многие гости и местные жители набрали водичкисебе и родным, которая приобрела после освящения особую целебную силу. Можно сделать вывод о том, что всякий шаг навстречу Господу, в том числе и основанный на искренней вере в целебную силу крещенской воды — это один из путей к спасению души, потому что сошедшая на верующего освященной водой Божья благодать непременно коснется его сердца.

Елена АНАНИЧ.