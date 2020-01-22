Три способа, которые помогут исправить вкус слишком кислого кофе

Источник материала: Tut.by

Что делать, если кофе, который вы купили, очень кислый? Соучредитель бренда Sorso и автор канала о кофе на YouTube Юрий Стальмахов поделился тремя простыми способами, как это исправить.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Эти советы, поясняет Юрий, подойдут для молотого кофе, вкус которого вы бы хотели сделать менее кислым. Их можно применять по одному, комбинировать или использовать одновременно.

Способ № 1

Профессионалы говорят, что кофе надо слегка «поджечь» — и в этом поможет кипяток. Если идеальной температурой для заваривания считается 92−93°С, то очень кислый кофе нужно заваривать водой, которая закипела (100°С). Такой способ понизит кислотность напитка.

Способ № 2

Изменить вкус кофе сможет минеральная вода без газов, ее называют жесткой или водой с повышенным содержанием минералов. Когда кофе заваривается таким способом, его горький вкус повышается, а кислотность понижается, что приводит к балансу. Если такой воды дома нет, можно в обычную добавить щепотку соды и соли.

Способ № 3

Исправить кислый кофе, который вы не можете пить, можно, увеличив время приготовления напитка, но этот способ подходит не для всех способов заваривания. Он сработает, если вы, например, готовите кофе во френч-прессе. Для этого нужно залить его, сразу же опустить поршень, чтобы кофе максимально контактировал с водой, и дать напитку постоять 5−7 минут.

Если вы привыкли варить кофе в турке, то ее нужно нагреть как обычно и, когда пенка поднялась, снять с огня, дать ей немного осесть и еще раз нагреть (повторить 2−3 раза). А если хотите заварить кофе в термосе, то его нужно залить водой и оставить минимум на 20 минут — за это время кислотность понизится.

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