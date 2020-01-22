МВФ ждет от мировой экономики вялый рост

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Прогноз МВФ о темпах роста мировой экономики, США, Китая и ЕС

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал свой новый прогноз глобального роста, согласно которому мировая экономика вырастет с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и на 3,4% в 2021 году. Это снижение на 0,1 процентного пункта в 2019 и 2020 годах и на 0,2 в 2021 году по сравнению с октябрьским прогнозом МВФ.

В организации заявили, что эскалация торговой войны между США и Китаем в прошлом году, а также более сдержанный прогноз роста для Индии, были главными причинами сокращением оценки мирового роста в 2019 году. Совсем недавно, в 2017 году, мировая экономика выросла на 3,8%. До финансового кризиса в 2006 году она росла гораздо быстрее, 5,5%.

Понижение в прогнозах роста экономики затронуло США, Евросоюз и Китай.

В настоящее время МВФ ожидает, что в Соединенных Штатах рост замедлится с 2,3% в 2019 году до 2% в 2020 году и продолжит снижаться до 1,7% в 2021 году.

Согласно прогнозу, рост в еврозоне возрастет с 1,2% в 2019 году до 1,3% в 2020 году (пересмотр в сторону понижения на 0,1 процентного пункта) и до 1,4% в 2021 году.

Что касается Великобритании, в МВФ ожидают, что рост стабилизируется на уровне 1,4% в 2020 году и 1,5% в 2021 году (без изменений по сравнению с октябрьским прогнозом).

«Прогноз роста предполагает упорядоченный выход Соединенного Королевства из Европейского союза в конце января с последующим постепенным переходом к новым экономическим отношениям», - говорится в заявлении МВФ.



Прогнозируется, что рост в Китае сократится с 6,1% в 2019 году до 6,0% в 2020 году и 5,8% в 2021 году.

Признаки улучшения

Среди признаков стабилизации МВФ назвал заключение «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем, и снижение вероятности выхода Великобритании из ЕС без экономических соглашений.

Законодатели Великобритании одобрили соглашение, в котором указано, как страна покинет Европейский Союз. Выход запланирован на 31 января.

Кроме того, МВФ заявил, что центральные банки, как ожидается, будут продолжать поддерживать экономику своих стран.

«Денежно-кредитная политика продолжает поддерживать рост и благоприятные финансовые условия. С этими событиями в настоящее время имеются предварительные признаки того, что глобальный рост может стабилизироваться, хотя и на более низком уровне», - говорится в в письменном заявлении главного экономиста МВФ Гиты Гопинатх (Gita Gopinath).

Риски оцениваемые экономистами МВФ

Тем не менее, МВФ призывает проявлять сдержанный оптимизм, в частности в отношении дальнейших торговых взаимоотношений крупнейших стран.

«Между США и Европейским союзом может возникнуть новая торговая напряженность, а торговая напряженность между США и Китаем может вернуться», - сказала Гопинатх.

Международная организация также указала на текущий конфликт между США и Ираном и возможность распространения социальных волнений по всему Ближнему Востоку в качестве новых угроз глобальным экономическим перспективам.

В МВФ предупредили, что мировая экономика становится все более уязвимой к последствиям климатической чрезвычайной ситуации, призывая правительства предпринять более активные шаги по сокращению выбросов углерода и созданию зеленой инфраструктуры.