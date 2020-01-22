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Официальная информация о вчерашнем пожаре в Жабинке
22.01.2020 11:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
C 06-00 21.01.2020 по 06-00 22.01.2020 на территории Брестской области зарегистрирован 1
21.01.2020 г., 11-52. В г. Жабинка на ул. Кирова произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1955 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество, уничтожен стеклопакет.
Поврежден софит на площади 5 кв.м. рядом стоящего здания, принадлежащего Жабинковскому районному комбинату бытового обслуживания населения.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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C 06-00 21.01.2020 по 06-00 22.01.2020 на территории Брестской области зарегистрирован 1 пожар (в Жабинковском районе). Повреждено 1 строение. 21.01.2020 г., 11-52. В г. Жабинка на ул....
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