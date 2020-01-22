24 января пройдет районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».
24 января состоится районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».
Время: 14.00.
Место: ГУО «Гимназия г.Дзержинска».
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«Свободный микрофон»
22.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
24 января пройдет районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».
24 января состоится районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».
Время: 14.00.
Место: ГУО «Гимназия г.Дзержинска».
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24 января пройдет районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».
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