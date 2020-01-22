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«Свободный микрофон»

22.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

24 января пройдет районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».

24 января состоится районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».

Время: 14.00.

Место: ГУО «Гимназия г.Дзержинска».



 
 
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24 января пройдет районный этап I областного конкурса ведущих «Свободный микрофон».
 
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