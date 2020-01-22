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Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян

22.01.2020 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян

В ходе проведенного изучения общественного мнения выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян среди лидеров иностранных государств пользуется президент Беларуси Александр Лукашенко. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМом.

По словам гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, ранее белорусский лидер конкурировал с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, но сейчас тот «отошел в тень».

Такой выбор россиян Федоров объясняет тем, что «при всех но» президент Беларуси воспринимается как пророссийский политик.

Однако, по его словам, есть и альтернативная точка зрения. Некоторые воспринимают Лукашенко как последнего диктатора Европы из прошлого века. Эта позиция больше распространена среди молодого поколения, которое, по мнению Федорова, «меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает». «Эта точка зрения, скорее, маргинальная», – сказал он.

В конце прошлого года «Левада-центр» предложил россиянам назвать людей, заслуживающих титула «человек года». На первом месте оказался президент России Владимир Путин, он набрал 31% голосов. В тройку лидеров вошли: президент Украины Владимир Зеленский (7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (6%). Лукашенко оказался на четвертом месте, набрав 5% голосов, пишут vedomosti.ru.

 
 
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В ходе проведенного изучения общественного мнения выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян среди лидеров иностранных государств пользуется президент...
 
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