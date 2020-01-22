Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина

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Она могла бы стать историком: в школе любила этот предмет больше других. Или экономистом: даже поступила в Омске в институт по этой специальности. Но стала, к счастью, артисткой. Да еще какой! Без Валентины Талызиной и Новый год не в радость. И пусть в культовой «Иронии судьбы…» она лишь подруга главной героини, но голос-то, голос!.. 22 января актриса празднует юбилей: 85 лет.

Недостаточно красива для камеры?

Театралы хорошо знают ее как звезду Театра имени Моссовета, где Талызина играла в течение 65 (!) лет. Учителем в профессии для артистки была легенда советского театра и кино Фаина Раневская. Валентина Илларионовна не раз признавалась: «Важные слова, которые мне скaзaлa Раневская об актерской профессии, несу по жизни». Хотя, судя по некоторым отзывам коллег, Талызина испытала на себе, насколько болезненной бывает откровенность Раневской. Она, посмотрев на пришедшую в труппу актрису, заметила: театру подходит. Но недостаточно красива, чтобы сниматься в кино.



Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — артистка Валентина Талызина. 1965 год Фото: РИА Новости / Михаил Озерский

И все же зрители полюбили Талызину именно благодаря фильмам: «Зигзаг удачи» (первый громкий ее успех), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Уроки французского», «О бедном гусаре замолвите слово», «Женитьба», «Гений», «Петербургские тайны». Знают актрису Талызину даже дети: ее голосом говорят героини анимационных фильмов. Например, именно Валентина Илларионовна озвучивала маму Римму в мультфильмах «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино». А в мультике «Кот Котофеевич» Лиса голосом Талызиной поёт: «Одна-одинёшенька в лес я пошла и вот на пеньке под кустом я тигра себе наконец-то нашла с усами и с хвостом».



Евгений Евстигнеев и Валентина Талызина в главных ролях на съемках кинокомедии «Зигзаг удачи». 1968 год. Фото: Кадр из фильма

Талызина действительно удивительно умеет владеть своим уникальным тембром, она всегда желанный гость на театральных фестивалях, где выступает с чтецкими вечерами. Но, по признанию актрисы, сама она считает себя недооцененной. Например, в интервью «АиФ» сетовала на несправедливость судьбы. Надя Шевелёва в исполнении Барбары Брыльской в легендарной картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова говорит талызинским голосом. Поёт голосом Аллы Пугачевой. А все лавры достались польской актрисе, за которую сделали половину работу на озвучке! Более того, ножом в сердце Талызиной врезался тот факт, что ей не дали Госпремию за «Иронию...» в отличие от других артистов картины.

Наследница бунтарей

Обиды — обидами, но в музыкальном фильме «Первый скорый», состоящем из сцен из популярных телекартин, который Первый канал показал в ночь на 1 января 2006 года, Талызина снова озвучивала Брыльскую-Шевелеву. И, видимо, позабыв про все обиды, Талызина сыграла в продолжении «Иронии судьбы», где на главных ролях были «дети» Нади, Жени и Ипполита в исполнении Лизы Боярской и Константина Хабенского.

Кстати, голосом Талызиной говорит не только Брыльска, но и латвийская актриса Лилита Озолиня в фильме «Долгая дорога в дюнах», Эльвира Зубкова (Пилар) в «ТАСС уполномочен заявить», Мария Плоае в картине «Вооружён и очень опасен» и др.

По признанию Валентины Илларионовны, она считает, что недооценена кинематографом, но во многом винит свой характер. Актриса называет себя «человеком близоруким, тихим», ей нравится, чтобы её было «не видно и не слышно». Правда, говорит Талызина, бывает, что и её терпению приходит конец, и тогда она идет на принцип. «Бывает, когда я уже больше не могу, — признавалась в одном из интервью артистка. — Дyмaю, это у мeня от пoльскoгo прадеда по отцу, галицкого пана». Предка актрисы, как она рассказывает, сослали в Семипалатинск за участие в пoльскoм восстании 1794 года.



Московский академический театр имени Моссовета (Малая сцена). Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина в спектакле «Премьера» по пьесе Л. Росебы. 1982 год. Фото: РИА Новости / Вера Петрусова

Что же касается личной жизни, то официально Талызина была замужем лишь однажды. Её мужем стал художник Леонид Непомнящий, выпускник знаменитой «Суриковки». Непомнящий сразу после окончания вуза проявил себя ярким живописцем, участвовал во всесоюзных выставках. Конечно же, Валентина не смогла не заметить его талант. В 1969 году в семье родилась дочь Ксения. Сегодня Ксения Талызина — актриса.

Брак артистки и художника длился 12 лет. Причиной развода актриса называет алкоголь. По признанию Валентины Илларионовны, сама она в эти годы не спилась вслед за мужем лишь потому, что её организм «пятую рюмку уже не принимал, всё шло обратно». К тому же, как говорит Талызина, на её руках были маленькая дочь и пожилая мать, поэтому позволить себе пить она не могла. «Вот мой Леонид и нашел себе такую же „художницу“. А потом уехал в Мексику», — рассказывала артистка в интервью одному из изданий.

Тем не менее, несмотря на развод, свой портрет Талызина заказала именно бывшему мужу: Непомнящий изобразил актрису, когда вернулся из Мексики. Портрет обошёлся Валентине Илларионовне, по ее словам, в 2 тысячи долларов. «Он же меня всю жизнь упрекал, что я живу с ним ради денег, — рассказывала журналисту одного из изданий артистка. — А теперь вот могу сама ему за портрет заплатить».



Валентина Талызина на церемонии награждения премии «Золотой орел». 2012 год. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сегодня Валентина Илларионовна ведёт тихую жизнь, в кино не играет, но по-прежнему ездит на театральные фестивали. За фальшивой молодостью она никогда не гналась, пластические операции не признаёт.

«Однажды я попала на конференцию по долголетию, — рассказывала в прессе Талызина. — И один старый профессор мне сказал, что для красоты и долголетия нужны три вещи. Первое — каждое утро, пардон, опорожнять свой кишечник, в обед выпивать полстакана красного вина и никогда никому не завидовать». По её признанию, этим нехитрым правилам она и следует. Ну, а на вопрос о том, что такое счастье, отвечает одним словом: выспаться. Для неё, страдающей от бессонницы многие годы, это редкость.