ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина

22.01.2020 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина
Валентина Талызина. © / Евгения Новоженина / РИА Новости

Она могла бы стать историком: в школе любила этот предмет больше других. Или экономистом: даже поступила в Омске в институт по этой специальности. Но стала, к счастью, артисткой. Да еще какой! Без Валентины Талызиной и Новый год не в радость. И пусть в культовой «Иронии судьбы…» она лишь подруга главной героини, но голос-то, голос!.. 22 января актриса празднует юбилей: 85 лет.

Недостаточно красива для камеры?

Театралы хорошо знают ее как звезду Театра имени Моссовета, где Талызина играла в течение 65 (!) лет. Учителем в профессии для артистки была легенда советского театра и кино Фаина Раневская. Валентина Илларионовна не раз признавалась: «Важные слова, которые мне скaзaлa Раневская об актерской профессии, несу по жизни». Хотя, судя по некоторым отзывам коллег, Талызина испытала на себе, насколько болезненной бывает откровенность Раневской. Она, посмотрев на пришедшую в труппу актрису, заметила: театру подходит. Но недостаточно красива, чтобы сниматься в кино.

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина
Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — артистка Валентина Талызина. 1965 год Фото: РИА Новости/ Михаил Озерский

И все же зрители полюбили Талызину именно благодаря фильмам: «Зигзаг удачи» (первый громкий ее успех), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Уроки французского», «О бедном гусаре замолвите слово», «Женитьба», «Гений», «Петербургские тайны». Знают актрису Талызину даже дети: ее голосом говорят героини анимационных фильмов. Например, именно Валентина Илларионовна озвучивала маму Римму в мультфильмах «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино». А в мультике «Кот Котофеевич» Лиса голосом Талызиной поёт: «Одна-одинёшенька в лес я пошла и вот на пеньке под кустом я тигра себе наконец-то нашла с усами и с хвостом».

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина
Евгений Евстигнеев и Валентина Талызина в главных ролях на съемках кинокомедии «Зигзаг удачи». 1968 год. Фото: Кадр из фильма

Талызина действительно удивительно умеет владеть своим уникальным тембром, она всегда желанный гость на театральных фестивалях, где выступает с чтецкими вечерами. Но, по признанию актрисы, сама она считает себя недооцененной. Например, в интервью «АиФ» сетовала на несправедливость судьбы. Надя Шевелёва в исполнении Барбары Брыльской в легендарной картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова говорит талызинским голосом. Поёт голосом Аллы Пугачевой. А все лавры достались польской актрисе, за которую сделали половину работу на озвучке! Более того, ножом в сердце Талызиной врезался тот факт, что ей не дали Госпремию за «Иронию...» в отличие от других артистов картины.

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина «Войну встретили в Беларуси». Валентина Талызина поделилась воспоминаниями

Наследница бунтарей

Обиды — обидами, но в музыкальном фильме «Первый скорый», состоящем из сцен из популярных телекартин, который Первый канал показал в ночь на 1 января 2006 года, Талызина снова озвучивала Брыльскую-Шевелеву. И, видимо, позабыв про все обиды, Талызина сыграла в продолжении «Иронии судьбы», где на главных ролях были «дети» Нади, Жени и Ипполита в исполнении Лизы Боярской и Константина Хабенского.

Кстати, голосом Талызиной говорит не только Брыльска, но и латвийская актриса Лилита Озолиня в фильме «Долгая дорога в дюнах», Эльвира Зубкова (Пилар) в «ТАСС уполномочен заявить», Мария Плоае в картине «Вооружён и очень опасен» и др.

По признанию Валентины Илларионовны, она считает, что недооценена кинематографом, но во многом винит свой характер. Актриса называет себя «человеком близоруким, тихим», ей нравится, чтобы её было «не видно и не слышно». Правда, говорит Талызина, бывает, что и её терпению приходит конец, и тогда она идет на принцип. «Бывает, когда я уже больше не могу, — признавалась в одном из интервью артистка. — Дyмaю, это у мeня от пoльскoгo прадеда по отцу, галицкого пана». Предка актрисы, как она рассказывает, сослали в Семипалатинск за участие в пoльскoм восстании 1794 года.

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина
Московский академический театр имени Моссовета (Малая сцена). Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина в спектакле «Премьера» по пьесе Л. Росебы. 1982 год. Фото: РИА Новости/ Вера Петрусова

Что же касается личной жизни, то официально Талызина была замужем лишь однажды. Её мужем стал художник Леонид Непомнящий, выпускник знаменитой «Суриковки». Непомнящий сразу после окончания вуза проявил себя ярким живописцем, участвовал во всесоюзных выставках. Конечно же, Валентина не смогла не заметить его талант. В 1969 году в семье родилась дочь Ксения. Сегодня Ксения Талызина — актриса.

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина «Играю женщину с «приветом»: Валентина Талызина - о триллере, совести и политике

Брак артистки и художника длился 12 лет. Причиной развода актриса называет алкоголь. По признанию Валентины Илларионовны, сама она в эти годы не спилась вслед за мужем лишь потому, что её организм «пятую рюмку уже не принимал, всё шло обратно». К тому же, как говорит Талызина, на её руках были маленькая дочь и пожилая мать, поэтому позволить себе пить она не могла. «Вот мой Леонид и нашел себе такую же „художницу“. А потом уехал в Мексику», — рассказывала артистка в интервью одному из изданий.

Тем не менее, несмотря на развод, свой портрет Талызина заказала именно бывшему мужу: Непомнящий изобразил актрису, когда вернулся из Мексики. Портрет обошёлся Валентине Илларионовне, по ее словам, в 2 тысячи долларов. «Он же меня всю жизнь упрекал, что я живу с ним ради денег, — рассказывала журналисту одного из изданий артистка. — А теперь вот могу сама ему за портрет заплатить».

Яркий свет второго плана. «Тихая» звезда Валентина Талызина
Валентина Талызина на церемонии награждения премии «Золотой орел». 2012 год. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Сегодня Валентина Илларионовна ведёт тихую жизнь, в кино не играет, но по-прежнему ездит на театральные фестивали. За фальшивой молодостью она никогда не гналась, пластические операции не признаёт.

«Однажды я попала на конференцию по долголетию, — рассказывала в прессе Талызина. — И один старый профессор мне сказал, что для красоты и долголетия нужны три вещи. Первое — каждое утро, пардон, опорожнять свой кишечник, в обед выпивать полстакана красного вина и никогда никому не завидовать». По её признанию, этим нехитрым правилам она и следует. Ну, а на вопрос о том, что такое счастье, отвечает одним словом: выспаться. Для неё, страдающей от бессонницы многие годы, это редкость.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надя Шевелёва в исполнении Барбары Брыльской в легендарной «Иронии судьбы, или С лёгким паром!» говорит голосом Талызиной. Поёт голосом Аллы Пугачевой. А все лавры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены сроки выхода недорогого iPhone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика