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Принимаемые меры недостаточны

22.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмот­рены результаты эффективности принятых в регионе мер по выполнению поручений Главы государства по развитию шкловского холдинга «Купаловское», который объединяет ООО «Купаловское» – управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-­Шклов», ОАО «Новогородищенское» и ЗАО «Большие Славени».
Эффективная работа этого холдинга, занимающего в Шкловском районе около трети пахотных земель и обеспечивающего производство более четверти сельхозпродукции, является одним из приоритетных направлений социально-­экономического развития Могилевской области. Главой государства поставлена задача создать на его базе образцовое интегрированное объединение с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе использования современных технологий.
Однако принимаемые местными органами власти меры по повышению эффективности функционирования холдинга недостаточны. До настоящего времени реальных шагов по созданию в холдинге перерабатывающих производств, собст­венной торговой сети не принято, он по-прежнему специализируется лишь на производстве сельхозпродукции.
При этом холдингом в 2017-2019 гг. не обеспечено выполнение ряда доведенных показателей прог­ноза социально-экономического развития его участников и заданий программы развития холдинга, допущено снижение ряда ключевых показателей в животноводстве.
Одним из резервов наращивания объемов выручки участников холдинга является повышение качества реализуемого молока.
По расчетам Комитета, в случае недопущения производства молока первого сорта за два последних года сельхозорганизации могли бы дополнительно заработать до полутора миллионов рублей.
Коллегией Комитета внимание местных властей обращено на выявленные в ходе проверок организаций холдинга упущения и недостатки в организации технологических процессов содержания и лечения животных, проведении полевых работ и кормозаготовки, недостаточное внесение (невнесение) удобрений, неэффективное использования сельхозтехники и оборудования, несоблюдение законодательства при ее эксплуатации и списании, отсутствие должного учета и конт­роля за списанием горюче-смазочных материалов, бесконтрольное и неэффективное их использование, нарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, нехватку квалифицированных кадров.
Могилевскому облисполкому, Шкловскому райисполкому и иным заинтересованным внесены предложения о принятии дополнительных мер по повышению эффективности функционирования холдинга «Купаловское» до уровня образцового проекта организации жизни и труда в сельской местности, выполнению требований Главы государства по развитию холдинга, обеспечению его участниками надлежащей исполнительской и технологической дисциплины.
Ю. Фролов,
первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области.

 
 
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Коллегией Комитета госконтроля Могилевской области рассмот­рены результаты эффективности принятых в регионе мер по выполнению поручений Главы государства по...
 
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