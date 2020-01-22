Посылки из Китая придется подождать: Белпочта объяснила в чем дело

Источник материала: Myfin

фото: belpost.by

Объем почты увеличился более чем в 2,3 раза. Это создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена Минска, сообщает «Белпочта».

Кроме того, перед новогодними и рождественскими праздниками потоки почты в Беларусь увеличиваются на 30-40%. И «Белпочта» привлекает дополнительных сотрудников для обработки международных посылок, а с 2020 года - персонал с оформлением срочных трудовых договоров с полной или частичной занятостью.

«Белпочта» принимает все меры, чтобы сократить обработку посылок, и просит с пониманием отнестись к ситуации.