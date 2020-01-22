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Сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля презентовали сборник собственных открытий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музейные истории сродни детективным романам. Сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля презентовали сборник сделанных ими исторических открытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 200 страниц увлекательных очерков и статей о десятках экспонатов открывают новые страницы истории прежних владельцев дворца. Рассказы об утрате и чудесном обретении редчайших произведений искусства буквально из первых уст.
Анна Кузьмич, заведующая историко-краеведческим отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Сборник подводит определенную черту столетней деятельности одного из самых посещаемых музеев страны.
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Новости Беларуси. Музейные истории сродни детективным романам. Сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля презентовали сборник сделанных ими...
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