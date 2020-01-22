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Москва и Минск сообща запустят спутник в 2021 году

22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь планируют уже через год сообща запустить спутник. Соглашение о более тесном сотрудничестве в освоении космоса подписали в Минске, передает «МИР 24». Стороны уточнили детали обмена информацией, которая поступает с аппаратов совместной орбитальной группировки. Сейчас их шесть. Проектируемый спутник нового поколения способен с высоты в 500 км рассмотреть объекты в 30 см.

«У России и Беларуси есть четкое понимание, что нужно двигаться в этом направлении. В Минске есть «Пеленг» – прекрасное предприятие. Мы давно его знаем, оно хорошо продвинулось вперед. Мы сейчас говорим о создании нового российско-белорусского аппарата, который может стать базовым и на его основе будет целая орбитальная группировка зондирования Земли», – заявил генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы тогда будем получать со спутника информацию не просто периодическую - 16-17 суток - в онлайн-режиме нам станут доступны данные с российских спутников, а им с наших. Все это дает нам право создать совместный спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого и сверхточного разрешения», – добавил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Данными с нового спутника будут пользоваться 11 ведомств, в том числе – Минобороны и МЧС. 



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Теги: Минск
 
 
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Данными с нового спутника будут пользоваться 11 ведомств, в том числе – Минобороны и МЧС.
 
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