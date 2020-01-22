Источник материала: Новости Волковыска

Экономическая эффективность от сотрудничества с породненными городами зарубежных стран должна возрасти. Такую точку зрения выразил председатель правления белорусской общественной организации «Породненные города» Борис Батура на отчетно-выборном собрании этого объединения.

Борис Батура подчеркнул, что экономическая составляющая является одной из важнейших в деятельности организации. За последние годы наблюдается хорошая динамика увеличения товарооборота между белорусскими городами, районами и их партнерами, а также реализации инвестиционных программ. Налажен постоянный обмен опытом в различных сферах, в том числе городского самоуправления, расширилось количество обменов в области культуры и образования, международных программ.

Всего в состав БООПГ входят 34 белорусских города, которые имеют 451 побратима в 38 странах мира. Расширяется количество стран, с которыми взаимодействуют белорусские партнеры.

Ответственный секретарь общественной организации Нина Иванова рассказала, что на протяжении последних трех лет состоялись 5 двусторонних международных встреч.

Новыми членами БОО «Породненные города» стали Смолевичи, Круглое, Волковыск. Наряду с этим рассматривался вопрос исключения из общественной организации трех городов, которые не проявляют активности, не принимают должного участия в деятельности организации. На отчетно-выборном собрании Борис Батура переизбран председателем белорусской общественной организации «Породненные города».

В планах работы на текущий год - проведение встреч городов-побратимов Беларуси и Германии, Беларуси и России, Беларуси и Украины.

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