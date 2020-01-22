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Сколько-сколько?! Вакансии, зарплаты которых вас удивят

22.01.2020 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обычно мы пишем о том, кому готовы платить довольно много: от 3000 рублей, например. Вот только у рынка труда есть и вторая сторона медали — это зарплаты, от которых тоже испытываешь шок, но уже от того, что они слишком низкие. FINANCE.TUT.BY прошерстил сайты с вакансиями и нашел предложения, которые поначалу (по крайней мере, для Минска) воспринимаются как шутка.


Фото: pixabay.com

1. Энтомолог (до 200 рублей до вычета налогов)

Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района Минска ищет на полставки специалиста-энтомолога. В обязанности будет входить обследование территорий района и оздоровительных лагерей за городом, анализ энтомологических показателей и еще пара задач.

За это потенциальному сотруднику предлагают до 200 рублей на руки. И это — подчеркивает работодатель — еще до вычета налогов.

Полный текст вакансии здесь.

2. Продавец непродовольственных товаров (до 300 рублей)

Это тоже вакансия на три дня в неделю, во время которых предлагают поработать продавцом непродовольственных товаров. Каких именно, в вакансии не указано, но работодателем является торгово-строительное предприятие «ЭлитИнтерСтрой Плюс», так что вряд ли речь о косметике. Занятость, кстати, при этом в вакансии указана «полная».


Фото: Андрей Лысюк, TUT.BY

Удивляет другое: максимум за 300 рублей каждые четверг, пятницу и субботу вам придется работать с 10.00 до 20.00. В обязанности входит приемка товара, подготовка его к продаже, обслуживание покупателей как в торговом зале, так и на кассе, ведение отчета, контроль сроков и поддержание чистоты. Ах да! Ездить придется в район рынка Ждановичи.

Полный текст вакансии здесь.

3. Уборщица офисных помещений (210 рублей)

Вакансия тоже предполагает работать три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) с 14.00. Тем не менее, даже за 210 рублей это кажется не самым привлекательным занятием.

Ездить нужно на Логойский тракт — и в принципе это все, что, кроме графика, сообщается в объявлении.

Полный текст вакансии здесь.


Фото: pixabay.com

4. Водитель-экспедитор (от 400 рублей)

На фоне других предложений по работе водителей эта выглядит непривлекательно. Еще бы: обещают всего 400 рублей, пока остальные заманивают зарплатами от 800. Правда, в вакансии есть уточнение: занятость будет лишь один день в неделю — среду.

Нужно развозить тираж газеты по торговым точкам Минска, а еще по возможности заниматься выкладкой этого самого тиража. Пишут, что оплата сдельная и студентам тоже можно. Но нужна своя машина и ИП.

Полный текст вакансии здесь.

Впрочем, есть еще одно любопытное место для водителя, которое тоже выглядит не так привлекательно по деньгам на фоне других. Это водитель на полную ставку за 550 рублей в «Мастацкую літаратуру», но здесь за эти деньги предлагают полную занятость. Зато рядом с книгами и искусством.

5. Парикмахер (от 350 рублей)

За эти деньги вам нужно делать стрижки на уровне «хорошо-отлично-превосходно» и поддерживать рабочее место в чистоте. Подчеркивается, что могут быть поощрения и точно есть перспектива роста.


Фото: burst.shopify.com

Вот правда вряд ли кто-то поедет аж в Шабаны за такие деньги.

Полный текст вакансии здесь.

6. Фасовщик-упаковщик (от 250 рублей)

Отметим сразу: здесь четко говорится о 0,5 ставки, причем так же четко описан график работы — с 14.00 до 18.00, только по будним. Работодатель подчеркивает, что очень ждет студентов, которые учатся в первую смену.

Из неприятного — потребуется заморочиться с санитарной книжкой. Зато обещают возможности роста, офис в центре города и премии за перевыполнение плана. Если устроитесь, вам придется печатать этикетки, фасовать кондитерские ингредиенты, контролировать их срок годности и все такое.

Полный текст вакансии здесь.

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Теги: Минск
 
 
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