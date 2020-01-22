Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 22 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают Международный день попкорна и Филиппов день. Сегодня 22-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 344 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 22 января

День попкорна;

День танца семи вуалей;

День проветривания блокнотных записей;

Праздник жизни – США;

День ответов на вопросы вашей кошки – США;

День соборности в Украине;

День войск авиации противовоздушной обороны – РФ;

День птиц – Великобритания;

День дедушки в Польше.

▶ Какой праздник 22 января по церковному календарю и можно ли работать

22 января православные почитают святителя Филиппа Московского. Он прославился как обличитель опричнины.

Постный день.

▶ 22 января: что можно делать, а что нельзя

По народному календарю, 22 января – Филиппов день.

В этот день надо обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя" все праздники и праздничную безмятежность. Это поможет быстрее приступить к работе и начать новый год.

Рекомендуется в этот день привести в порядок дом, выбросить хлам и подготовить дом к весеннему периоду. Дни становятся длиннее, поэтому хозяева успевают сделать больше дел.

По народным поверьям, 22 января нельзя:

ругаться и ссориться друг с другом;

пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Антонина ;

; Захар, Павел, Петр, Филипп.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 21 января

Есть такие приметы 22 января на погоду:

вороны сидят на верхушках деревьев – морозы скоро усилятся;

собака спит, свернувшись в клубок, – наступит похолодание;

Филиппов день ясный – год будет урожайным и благополучным.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 22 января

1863 – под началом Кастуся Калиновского началось восстание 1863-1864 в Беларуси, Литве и Польше;

1905 – "Кровавое воскресенье", массовыми смертями закончилась 140-тысячная мирная демонстрация в Петербурге, участники которой собирались передать русскому царю Николаю II петицию с рядом экономических и политических требований;

1929 – арестован и сослан в Турцию Лев Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции в России;

1942 – создание в СССР авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны;

1963 – федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписали в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);

1969 – младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева;

1970 – состоялся первый регулярный полет Боинга-747 с пассажирами на борту, самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;

1978 – впервые к космическому кораблю был пристыкован грузовой корабль «Прогресс–1»;

1980 – академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький;

1987 – Фил Донахью стал первым американским ведущим, который провел телевизионное ток-шоу в СССР;

1990 – суд вынес приговор Роберту Моррису за созданного им первого компьютерного "червя", парализовавшего работу шести тысяч компьютеров в США.

▶ Кто из знаменитостей родился 22 января

Если человек родился в день Филиппа, он будет хорошим миротворцем. В качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.

В этот день родились такие знаменитости:

1561 – Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк, политик и поэт-романтик;

1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик, химик и математик, один из основоположников электродинамики;

1788 – Джордж Ноэль Гордон Байрон, английский поэт-романтик ("Манфред", "Дон Жуан", "Каин", "Паломничество Чайльд Гарольда");

1898 – Сергей Эйзенштейн, советский режиссер снявший фильм "Броненосец "Потемкин";

1904 – Аркадий Гайдар, советский детский писатель ("Чук и Гек", "Тимур и его команда");

1946 – Малкольм Макларен, британский музыкант и продюсер, бывший менеджер группы Sex Pistols;

1949 – Стив Перри, американский певец, вокалист группы Journey;

1954 – Леонид Ярмольник, российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий ("Пеппи длинный чулок", "Стиляги", "Ночные стражи").;

1960 – Майкл Хатчинс, вокалист австралийской рок-группы INXS;

1973 – Рожерио Сени, бразильский футбольный вратарь, чемпион мира, официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории;

1981 – Бен Муди, американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-группы Evanescence.

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