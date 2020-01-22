⭐ Сегодня, 22 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают Международный день попкорна и Филиппов день. Сегодня 22-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 344 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 22 января
- День попкорна;
- День танца семи вуалей;
- День проветривания блокнотных записей;
- Праздник жизни – США;
- День ответов на вопросы вашей кошки – США;
- День соборности в Украине;
- День войск авиации противовоздушной обороны – РФ;
- День птиц – Великобритания;
- День дедушки в Польше.
▶ Какой праздник 22 января по церковному календарю и можно ли работать
22 января православные почитают святителя Филиппа Московского. Он прославился как обличитель опричнины.
Постный день.
▶ 22 января: что можно делать, а что нельзя
По народному календарю, 22 января – Филиппов день.
В этот день надо обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя" все праздники и праздничную безмятежность. Это поможет быстрее приступить к работе и начать новый год.
Рекомендуется в этот день привести в порядок дом, выбросить хлам и подготовить дом к весеннему периоду. Дни становятся длиннее, поэтому хозяева успевают сделать больше дел.
По народным поверьям, 22 января нельзя:
- ругаться и ссориться друг с другом;
- пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Антонина;
- Захар, Павел, Петр, Филипп.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 21 января
Есть такие приметы 22 января на погоду:
- вороны сидят на верхушках деревьев – морозы скоро усилятся;
- собака спит, свернувшись в клубок, – наступит похолодание;
- Филиппов день ясный – год будет урожайным и благополучным.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 22 января
1863 – под началом Кастуся Калиновского началось восстание 1863-1864 в Беларуси, Литве и Польше;
1905 – "Кровавое воскресенье", массовыми смертями закончилась 140-тысячная мирная демонстрация в Петербурге, участники которой собирались передать русскому царю Николаю II петицию с рядом экономических и политических требований;
1929 – арестован и сослан в Турцию Лев Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции в России;
1942 – создание в СССР авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны;
1963 – федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписали в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);
1969 – младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева;
1970 – состоялся первый регулярный полет Боинга-747 с пассажирами на борту, самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;
1978 – впервые к космическому кораблю был пристыкован грузовой корабль «Прогресс–1»;
1980 – академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький;
1987 – Фил Донахью стал первым американским ведущим, который провел телевизионное ток-шоу в СССР;
1990 – суд вынес приговор Роберту Моррису за созданного им первого компьютерного "червя", парализовавшего работу шести тысяч компьютеров в США.
▶ Кто из знаменитостей родился 22 января
Если человек родился в день Филиппа, он будет хорошим миротворцем. В качестве оберега ему рекомендуется носить алмаз.
В этот день родились такие знаменитости:
1561 – Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк, политик и поэт-романтик;
1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик, химик и математик, один из основоположников электродинамики;
1788 – Джордж Ноэль Гордон Байрон, английский поэт-романтик ("Манфред", "Дон Жуан", "Каин", "Паломничество Чайльд Гарольда");
1898 – Сергей Эйзенштейн, советский режиссер снявший фильм "Броненосец "Потемкин";
1904 – Аркадий Гайдар, советский детский писатель ("Чук и Гек", "Тимур и его команда");
1946 – Малкольм Макларен, британский музыкант и продюсер, бывший менеджер группы Sex Pistols;
1949 – Стив Перри, американский певец, вокалист группы Journey;
1954 – Леонид Ярмольник, российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий ("Пеппи длинный чулок", "Стиляги", "Ночные стражи").;
1960 – Майкл Хатчинс, вокалист австралийской рок-группы INXS;
1973 – Рожерио Сени, бразильский футбольный вратарь, чемпион мира, официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории;
1981 – Бен Муди, американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-группы Evanescence.
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