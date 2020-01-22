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Незыгарь: Бабич продолжит заниматься углубленной интеграцией. Задача - подписать 31 дорожную карту до весны

22.01.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич и экс-министр экономики Максим Орешкин продолжат заниматься "углубленной интеграцией".



Об этом сообщает телеграм-канал Незыгарь.

Как утверждает Незыгарь, накануне Путин обсуждал с ними белорусские дела, Украину, Абхазию, Молдову и ЕАЭС.

"Отсутствие обременений министерскими портфелями позволит сконцентрироваться на развязывании многочисленных узлов. Особенно тяжёлая ситуация в Беларуси. Задача - до конца февраля подписать 31 дорожную карту", - пишет телеграм-канал.

Как сообщалось ранее, до нового года РФ и Беларуси в рамказ "союзного государства" удалось согласовать 30 дорожных карт. 

Однако, как утверждал Лукашенко, 31 дорожная карта, в которой речь идет о наднациональных органах, единой валюте и единых парламенте и президенте, была отложена на неопределенный срок.

Но, похоже, это было лишь желание Лукашенко, а в Кремле, видимо, передумали...
 
 
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Экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич и экс-министр экономики Максим Орешкин продолжат заниматься "углубленной интеграцией".
 
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