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Перешел грань. Соболенко намерена написать заявление в милицию за оскорбления

22.01.2020 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко намерена написать заявление в милицию на ее подписчика, который отправил ей оскорбления в личных сообщениях.


Фото: twitter.com/WTA

Полученные после проигрыша в первом раунде Australian Open сообщения Арина разместила у себя в сториз Instagram.

Пользователь с ником danya_konyukhov15 написал следующее: «Чтобы ты не говорила про ставочников, но ты просто ш…, позор Беларуси. Уходи н… из тенниса. Отца похоронила. Жди, скоро мать туда же пойдет, г… Сколько, б…, тебе надо шансов, чтобы хотя бы сет взять. Покойся с миром, тварь, ты до дома не долетишь».

Арина дважды разместила эти сообщения у себя в сториз, причем во второй раз добавила, что планирует написать заявление в милицию.

«Ты переступил грань, написав это о моей семье. Тем более, в такой момент в моей жизни. Найти тебя было не так уж сложно, поэтому желаю удачи с вот этим парнем», — написала Арина, добавив тег на двукратного вице-чемпиона Европы по дзюдо среди молодежи Никиту Свирида.


 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко намерена написать заявление в милицию на ее подписчика, который отправил ей оскорбления в личных сообщениях.
 
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