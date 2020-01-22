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Романчук назвал условия энергетической безопасности страны

22.01.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России нужно приобретать только 30-40% нефти, 60% – неважно где, но за мировые цены: такое задание на специальном совещании поставил накануне Александр Лукашенко.

Романчук назвал условия энергетической безопасности страны
Руководство страны не ищет легких путей. Беларусь закупила первую партию норвежской нефти, которая прибудет через Литву по железной дороге.

Еще в октябре министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорил «Белсату», что его страна готова помочь с поставками нефти: «Если мы найдем очень конкретные способы, то будем с удовольствием в этом участвовать. Я так понимаю, что у белорусской стороны есть потребность в диверсификации».

Александр Лукашенко вновь подтвердил эту потребность и на специальном совещании отметил: нефть из России должна составлять не более 40%.

«Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 – через Украину, проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим».


Сейчас в Литве говорят, что готовы помочь не только с нефтью, но и с газом:

«Сжиженный газ на рынке сейчас значительно дешевле трубопроводного газа, что поставляется «Газпромом» в Европу», – замечает Ритас Стасялис из Ассоциации литовских энергетических компаний.

В следующем месяце шеф литовской дипломатии обсудит поставки энергоносителей с Владимиром Макеем во время своего визита в Минск

Объем первой партии закупленной норвежской нефти – 80 тысяч тонн. Это капля в море запланированных потребностей, говорят эксперты. Для сравнения: из России в этом году прогнозировали поставки около 2 миллионов тонн каждый месяц. 750 тысяч тонн согласились продать компании российского олигарха Михаила Гуцериева.

И хотя и в меньшем, чем раньше, объеме НПЗ возобновили экспорт белорусских нефтепродуктов.

«Все-таки поставки нефти на наши заводы пошли. С движением сырья соответственно идет и продукция», – подтвердил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

По словам экономиста Ярослава Романчука, руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, закупку норвежской нефти можно назвать первым, пока еще символическим шагом к энергетической независимости:

«Не в контексте, что мы вообще откажемся от российской нефти, а в том, что у нас будет 3-4 источника поставок нефти, и таким образом мы будем работать в режиме, который не соответствует унизительному для нас статусу эмирата России».


По мнению специалиста, для энергетической безопасности Беларуси следует не только диверсифицировать источники энергоносителей, но и разбить монополию «Белнефтехима» таким образом, чтобы в топливном вопросе было больше свободного рынка и бизнеса, а меньше политики.
 
Теги: Минск
 
 
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В России нужно приобретать только 30-40% нефти, 60% – неважно где, но за мировые цены: такое задание на специальном совещании поставил накануне Александр Лукашенко.
 
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