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Банк ВТБ (Беларусь) наградил победителей рекламных игр с Visa

22.01.2020 12:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​Банк ВТБ (Беларусь) наградил победителей рекламных игр с Visa

Клиенты банка ВТБ (Беларусь) стали победителями рекламных игр, проводимых для держателей карточек Visa, эмитированных банками республики.

В результате проведенного розыгрыша 2 этапа рекламной игры «К инновациям с Visa» клиент банка ВТБ (Беларусь) стал обладателем системы «Умных устройств». В розыгрыше принимали участие более 300 000 зарегистрированных операций, более 5500 из которых, операции, совершенные по карточкам банка ВТБ. 17 января приз был торжественно вручен победителю.

Также прошло награждение победителей 1 этапа рекламной игры «4 шага к мечте с ВТБ и Visa!», организованной банком ВТБ (Беларусь) совместно с компанией Visa. Результатом проведения 1 этапа стал розыгрыш трех современных смартфонов Samsung Galaxy S10+. Победителями стали клиенты банка из Минска, Гомеля и Добруша.

«Приятно наблюдать за тем, как растет число клиентов, использующих карточки и платежные сервисы для повседневных расчетов, и еще приятнее наблюдать, как наши клиенты стабильно входят в число победителей рекламных игр, проводимых платежными системами в Республике Беларусь. Отметим, что в этом году запланирован ряд новых интересных проектов и мероприятий. Следите за новостями, участвуйте в наших мероприятиях и верьте в победу!» - отметила Ольга Жора, начальник Отдела развития отношений с клиентами банка ВТБ (Беларусь).

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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​Банк ВТБ (Беларусь) наградил победителей рекламных игр с VisaКлиенты банка ВТБ (Беларусь) стали победителями рекламных игр, проводимых для держателей карточек Visa,...
 
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