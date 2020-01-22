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Удобно и рационально. Как помогают экономить диспенсеры для мыла

22.01.2020 13:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Удобно и рационально. Как помогают экономить диспенсеры для мыла
Фото из открытых источников

Сегодня в ресторанах, отелях и других общественных заведениях все чаще можно увидеть диспенсеры для жидкого мыла. И это вполне оправдано, ведь эти функциональные устройства не только отлично справляются со своей задачей, обеспечивая надлежащую гигиену рук, но и способствуют более экономному расходованию моющих средств.

Что собой представляют дозаторы для мыла-пены?

Диспенсер для мыла - это пластиковая (либо стеклянная) емкость, предназначенная для порционной выдачи моющего средства. В отличии от обычных («классических») дозаторов, данные устройства оснащены «умным» механизмом, преобразовывающим жидкое мыло в однородную пенную консистенцию. Для того, чтобы очистит руки от загрязнения, достаточно поднести ладонь к инфракрасному сенсору. Бесконтактный метод функционирования устройства позволяет производить гигиеническую процедуру с максимальной эффективностью и комфортом.  


Удобно и рационально. Как помогают экономить диспенсеры для мыла
 

Разновидности и сфера применения диспенсеров

В зависимости от конструкции и способа установки, диспенсеры для жидкого мыла делятся на три базовых категории:

  • настольные;
  • настенные;
  • встроенные.

Настольные модели устройства идеально подойдут для домашнего использования. Как правило, объем их контейнера вмещает от 250 до 350 мл моющего вещества. Благодаря компактным габаритам и устойчивой подставке их можно без труда разместить на полке для зеркала, раковине или любой другой горизонтальной поверхности.

Настенные и встроенные диспенсеры станут незаменимым решением для общественных заведений. Особенность их установки исключает риск механического повреждения (падения на пол), а повышенный объем контейнера (от 500 до 100 мл) позволяет более рационально расходовать моющие средства.

Основные преимущества диспенсеров для жидкого мыла

Представленные в каталоге Dilins.by устройства обладают массой качественных характеристик, делающих их незаменимым аксессуаром для дома и общественных заведений. К преимуществам диспенсеров для жидкого мыла можно отнести:

  • компактные размеры;
  • удобство использования;
  • экономное расходование моющих веществ;
  • стильный дизайн.

Вниманию оптовых заказчиков компания «Дилинс» предлагает диспенсеры от Vially, Tork, G-TEQ и других известных европейских брендов. Все продукты, представленные каталоге, изготовлены из экологически чистых (нетоксичных) материалов, сертифицированных в соответствии с международными стандартами качества и безопасности.

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Фото из открытых источников Сегодня в ресторанах, отелях и других общественных заведениях все чаще можно увидеть...
 
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