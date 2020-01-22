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Удобно и рационально. Как помогают экономить диспенсеры для мыла
22.01.2020 13:31 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сегодня в ресторанах, отелях и других общественных заведениях все чаще можно увидеть диспенсеры для жидкого мыла. И это вполне оправдано, ведь эти функциональные устройства не только отлично справляются со своей задачей, обеспечивая надлежащую гигиену рук, но и способствуют более экономному расходованию моющих средств.
Что собой представляют дозаторы для мыла-пены?
Разновидности и сфера применения диспенсеров
В зависимости от конструкции и способа установки, диспенсеры для жидкого мыла делятся на три базовых категории:
Настольные модели устройства идеально подойдут для домашнего использования. Как правило, объем их контейнера вмещает от 250 до 350 мл моющего вещества. Благодаря компактным габаритам и устойчивой подставке их можно без труда разместить на полке для зеркала, раковине или любой другой горизонтальной поверхности.
Настенные и встроенные диспенсеры станут незаменимым решением для общественных заведений. Особенность их установки исключает риск механического повреждения (падения на пол), а повышенный объем контейнера (от 500 до 100 мл) позволяет более рационально расходовать моющие средства.
Основные преимущества диспенсеров для жидкого мыла
Представленные в каталоге
Вниманию оптовых заказчиков компания «Дилинс» предлагает диспенсеры от Vially, Tork, G-TEQ и других известных европейских брендов. Все продукты, представленные каталоге, изготовлены из экологически чистых (нетоксичных) материалов, сертифицированных в соответствии с международными стандартами качества и безопасности.
*на правах рекламы.
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Фото из открытых источников Сегодня в ресторанах, отелях и других общественных заведениях все чаще можно увидеть...
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