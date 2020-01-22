В центре Минска открывается интерактивный биомузей

Источник материала: Tut.by

Завтра в центре Минска открывается интерактивный «Музей человека» . Он находится на цокольном этаже Дворца Республики. В нем 70 экспонатов, которые расположились на 600 квадратных метрах. TUT.BY посмотрел, как выглядит новый музей.

Музей занял около 600 «квадратов» на месте ночного клуба «Центр». Попасть внутрь можно со стороны Октябрьской площади. Пространство разделили на семь тематических зон: «Возможности тела», «Технологии и VR», «Органы чувств», «Развитие организма», «Анатомия человека», «Животные и микроорганизмы», «Мастер-классы». Экспонаты, говорят представители музея, собраны со всего мира, а некоторые изготовлены в Беларуси.









Экспозиции посвящены живым организмам, в том числе доисторическим. Большое место занимает секция о человеке, его строении и физиологии, но много стендов рассказывают и о других существах. Экспонаты позволяют узнать о том, как устроены люди и животные. Маршрут составлен таким образом, что можно за раз проследить эволюцию жизни на Земле.









В музее практикуют нестандартный игровой подход к науке. Среди дорогих экспонатов — раскопки динозавров и трилобитов, ребенок может примерить на себе образ археолога. Еще один экспонат моделирует работу сердечной системы: показывает, как кровь циркулирует по сосудам.

Закрепить научные факты можно на интерактивных аттракционах. Например, измерить силу удара с помощью специальной подушки, оценить ловкость рук или проверить скорость реакции. Еще одна установка позволяет услышать ритм своего сердца: специальные датчики измеряют пульс и визуализируют его с помощью барабана.









Нашлось место и кинект-зоне, где можно сыграть в баскетбол, теннис, боулинг или биатлон. Отдельный зал посвящен VR-технологиям, где для наглядности предлагают надеть шлем виртуальной реальности. В музее каждый день будут показывать научные шоу и проводить эксперименты. Проходить они будут по расписанию.

Посетителям раздают карточки здоровья, чтобы записывать измерения и сверять их с нормативами.









«Для Беларуси музей во многом уникальный: он посвящен живым организмам и ориентирован на семейную аудиторию. Схожие заведения в США и Канаде пользуются огромной популярностью, да в них даже фильмы снимают. Мы постарались сделать экспозицию научно-популярной и интерактивной, чтобы посетителям было интересно. Так что классические экспонаты соседствуют с аттракционами, а вслед за экскурсией можно поучаствовать в опытах или погрузиться в виртуальный мир», — отмечает управляющий Музея человека Илья Курашов.

Детский билет в будние дни стоит 12 рублей, взрослый — 13. В выходные — на 2−3 рубля дороже. Детей до 3 лет можно провести бесплатно. В будние дни детский билет стоит 12 рублей, взрослый — 13. В выходные для детей вход обойдется в 14 рублей, для взрослых — в 16. Детей до 3 лет можно провести бесплатно.













В музее разработали комплексный пакет «Познай человека» для самых любопытных. Вместе с экскурсией в него входит мастер-класс по химии крови и посещение зоны с расширенной реальностью. Для организованных групп в музее также разработали тематические программы с научными экспериментами.

Первый день «Музей человека» работает в тестовом режиме, а с 23 января открыт с 10.00 до 21.00.

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