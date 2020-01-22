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В центре Минска открывается интерактивный биомузей
Источник материала: Tut.by
Завтра в центре Минска открывается интерактивный
Музей занял около 600 «квадратов» на месте ночного клуба «Центр». Попасть внутрь можно со стороны Октябрьской площади. Пространство разделили на семь тематических зон: «Возможности тела», «Технологии и VR», «Органы чувств», «Развитие организма», «Анатомия человека», «Животные и микроорганизмы», «Мастер-классы». Экспонаты, говорят представители музея, собраны со всего мира, а некоторые изготовлены в Беларуси.
Экспозиции посвящены живым организмам, в том числе доисторическим. Большое место занимает секция о человеке, его строении и физиологии, но много стендов рассказывают и о других существах. Экспонаты позволяют узнать о том, как устроены люди и животные. Маршрут составлен таким образом, что можно за раз проследить эволюцию жизни на Земле.
В музее практикуют нестандартный игровой подход к науке. Среди дорогих экспонатов — раскопки динозавров и трилобитов, ребенок может примерить на себе образ археолога. Еще один экспонат моделирует работу сердечной системы: показывает, как кровь циркулирует по сосудам.
Закрепить научные факты можно на интерактивных аттракционах. Например, измерить силу удара с помощью специальной подушки, оценить ловкость рук или проверить скорость реакции. Еще одна установка позволяет услышать ритм своего сердца: специальные датчики измеряют пульс и визуализируют его с помощью барабана.
Нашлось место и кинект-зоне, где можно сыграть в баскетбол, теннис, боулинг или биатлон. Отдельный зал посвящен VR-технологиям, где для наглядности предлагают надеть шлем виртуальной реальности. В музее каждый день будут показывать научные шоу и проводить эксперименты. Проходить они будут по расписанию.
Посетителям раздают карточки здоровья, чтобы записывать измерения и сверять их с нормативами.
«Для Беларуси музей во многом уникальный: он посвящен живым организмам и ориентирован на семейную аудиторию. Схожие заведения в США и Канаде пользуются огромной популярностью, да в них даже фильмы снимают. Мы постарались сделать экспозицию научно-популярной и интерактивной, чтобы посетителям было интересно. Так что классические экспонаты соседствуют с аттракционами, а вслед за экскурсией можно поучаствовать в опытах или погрузиться в виртуальный мир», — отмечает управляющий Музея человека Илья Курашов.
Детский билет в будние дни стоит 12 рублей, взрослый — 13. В выходные — на 2−3 рубля дороже. Детей до 3 лет можно провести бесплатно. В будние дни детский билет стоит 12 рублей, взрослый — 13. В выходные для детей вход обойдется в 14 рублей, для взрослых — в 16. Детей до 3 лет можно провести бесплатно.
В музее разработали комплексный пакет «Познай человека» для самых любопытных. Вместе с экскурсией в него входит мастер-класс по химии крови и посещение зоны с расширенной реальностью. Для организованных групп в музее также разработали тематические программы с научными экспериментами.
Первый день
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Завтра в центре Минска открывается интерактивный «Музей человека». Он находится на цокольном этаже Дворца Республики. В нем 70 экспонатов, которые расположились на...
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