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Благодарностями от имени начальника управления ГАИ УВД награждены двое жителей Белоозерска

22.01.2020 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, что 17 декабря в Белоозерске 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Ауди» совершил столкновение с опорой светофорного объекта.

Благодарностями от имени начальника управления ГАИ УВД награждены двое жителей Белоозерска


Свидетелем дорожной аварии стал сотрудник жилищно-коммунального хозяйства, который незамедлительно для оказания помощи подъехал к месту происшествия. Поняв, что водитель находится в нетрезвом состоянии, предпринял попытки задержать мужчину, пытавшегося скрыться с места ДТП. Неравнодушным к ситуации остался и другой местный житель, который позвонил на линию «102».

Благодарностями от имени начальника управления ГАИ УВД награждены двое жителей Белоозерска


Руководитель Березовского РОВД полковник милиции Сергей Лабаев в торжественной обстановке во Дворце культуры г. Береза вручил благодарность от имени начальника управления ГАИ УВД Дмитрию Лайтеру. «Именно четко выраженная гражданская позиция и обычное человеческое неравнодушие могут предотвращать трагедии. Я уверен, что ваш поступок не остался не замеченным среди всех ваших родных и знакомых. Вы помогли избежать более серьезную дорожную аварию», - подчеркнул Сергей Владимирович.

Олег Бухта получил благодарность из рук начальника ОГАИ Березовского РОВД подполковника милиции Александра Балобана в отделении милиции Белоозерска. «Отрадно, что среди наших граждан есть немало тех, кто своими действиями показывает не безразличие к происходящему вокруг. Думаю, что ваши родные гордятся вами», – отметил Александр Игоревич.

 
 
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  Напомним, что 17 декабря в Белоозерске 52-летний мужчина, управляя автомобилем «Ауди» совершил столкновение с опорой светофорного объекта. Свидетелем дорожной...
 
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