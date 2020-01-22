Дзержинский РОЧС напоминает, автономный пожарный извещатель – надёжный защитник вашего дома и вашей жизни

Источник материала: Новости Дзержинска

Чтобы обезопасить свою жизнь и своевременно предупредить о приближающейся опасности, в домах устанавливаются автономные пожарные извещатели, которые реагирует на первые признаки задымления.

Они способны предупредить о начинающемся пожаре и хозяев дома и соседей. При концентрации угарного газа в воздухе всего лишь в 1,28% уже через пару-тройку вздохов мы можем потерять сознание, а через 2-3 минуты – умереть. АПИ призван не допустить этого.

Буквально за несколько лет с момента широкого внедрения, это устройство стало верным помощником человеку.

Принцип работы АПИ следующий: при попадании на оптико-электронную камеру устройства мельчайших частиц дыма происходит активация системы сигнализации. Громкий резкий сигнал сработавшего АПИ способен разбудить спящего человека, заставить его покинуть задымлённое помещение.

Как известно, во сне люди не реагируют на запах дыма, поэтому идеальное место для его установки – на потолке в середине жилой комнаты. Если в силу ряда причин это сделать нельзя, то допускается установка АПИ на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка.

Итак, когда вы установили дома автономный пожарный извещатель, для того, чтобы он долгое время служил верой и правдой, необходимо иногда уделять ему немного внимания, а именно: заменять элемент питания один раз в год, либо когда извещатель начал часто издавать кратковременные звуки. Замена элемента питания не представляет собой ничего сложного. Просто снимите извещатель с потолка, достаньте использованный элемент и вставьте новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит АПИ готов исполнять свои функции.



