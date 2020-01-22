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Движение вверх: цена «квадрата» в минских новостройках перешагнула за 1,5 тысячи долларов

22.01.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на столичные новостройки начали движение вверх еще с 2016 года, но плавно и едва заметно. К весне 2019- го все, кто еще думал строиться и был уверен, что квадратный метр стоит 1200 долларов, с удивлением заметили, что это не так и «квадрат» в однокомнатной квартире вырос как минимум на 100 долларов, а то и на все 200. Речь идет о коммерческих застройщиках и домах класса стандарт (эконом сейчас строится в основном для очередников). Сейчас цены в популярных столичных новостройках и вовсе перешагнули психологический рубеж в 1,5 тысячи долларов за квадратный метр.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Директор агентства недвижимости «БЕЛЦТН» и почетный председатель ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Николай Простолупов говорит, что повышение цен на первичном рынке жилья — плавный процесс, начавшийся еще в 2016 году. И рост цен продолжится. Это, по мнению эксперта, прежде всего обусловлено малым предложением: объемы строительства в Минске должны быть как минимум в три раза больше.

REALTY.TUT.BY посмотрел, почем сейчас квадратный метр в популярных новостройках столицы.


Фото: airon.by

Компания «Айрон» сейчас ведет строительство на нескольких минских площадках — в районе станции метро «Петровщина» и улицы Нововиленской. Весной 2019 года квадратный метр в однокомнатной квартире площадью 40 м² в ЖК «Петровщина» стоил 1320 долларов (в рассрочку); сейчас, уже в другой секции, — 1480 долларов. Разница на «квадрате» — 160 долларов, за всю квартиру — 6,4 тысячи. А в ЖК «Левада», что строится в районе улицы Нововиленской, цена квадратного метра в однокомнатной квартире такого же метража перевалила за 1,5 тысячи долларов: в рассрочку — 1550.


Перешагнули психологическую отметку и цены в жилом комплексе, который возводит у станции метро «Михалово» компания «10 УНР-инвест». Минувшей весной на старте продаж цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в рассрочку была 1425−1450 долларов, сейчас, когда дом имеет высокую степень готовности, цена квадрата 1525−1550. Разница на одном квадрате — 100 долларов, на квартире в 41 «квадрат» — 4,1 тысячи.


Изображение: bir.by

Сербский застройщик «Дана Холдингз», цены которого давно перешагнули психологические полторы тысячи долларов за квадратный метр, решил не травмировать своих клиентов и указал цены в евро. Так, в строящемся ЖК «Минск-Мир» в доме «Александрия» самая низкая цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в рассрочку на 10 лет — 1490 евро, с площадью квартиры 63 м². Стоимость «квадрата» в этой же квартире, но при 100%-ной оплате — 1192 евро, а в долларах — 1322. Если брать студию в 29 квадратных метров, то цена за метр будет уже 1770 евро при рассрочке и 1416 при 100%-ной оплате. Но если пересчитать 1416 евро на привычные нам доллары, выходит 1570 за «квадрат».

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Теги: Минск
 
 
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