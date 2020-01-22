Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар уже пятый раз подряд открыл торги снижением к белорусскому рублю. Биткойн +68.86

Курс доллара упал на 0,0023 BYN до 2,1172 BYN/USD. Предыдущие четыре дня торгов доллар дешевел. С учётом сегодняшнего снижения его курс опустился на 0,0076 BYN. Напомним, что ровно неделю назад американская валюта завершила торги на бирже на максимуме за 281 день (чуть более 9 месяцев).

Курс евро в первых сделках пока не изменился — 2,3509 BYN/EUR, а за предыдущие три торговые сессии он упал на 0,0173 BYN. Европейская валюта неделю назад находилась вблизи максимума за 9 месяцев.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0012 BYN до 3,4270 BYN/100 RUB и покинул минимум за 13 дней. Напомним, что вчера курс российской валюты обвалился сразу на 0,0231 BYN.

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