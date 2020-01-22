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Курсы валют и криптовалют на сегодня

22.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар уже пятый раз подряд открыл торги снижением к белорусскому рублю. Биткойн +68.86

Курс доллара упал на 0,0023 BYN до 2,1172 BYN/USD. Предыдущие четыре дня торгов доллар дешевел. С учётом сегодняшнего снижения его курс опустился на 0,0076 BYN. Напомним, что ровно неделю назад американская валюта завершила торги на бирже на максимуме за 281 день (чуть более 9 месяцев).

Курс евро в первых сделках пока не изменился — 2,3509 BYN/EUR, а за предыдущие три торговые сессии он упал на 0,0173 BYN. Европейская валюта неделю назад находилась вблизи максимума за 9 месяцев.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0012 BYN до 3,4270 BYN/100 RUB и покинул минимум за 13 дней. Напомним, что вчера курс российской валюты обвалился сразу на 0,0231 BYN.

Bitcoin − 8712.56$ (+68.86);

Bitcоin Cash/ВСС – 347.64$ (+3.96);

Litеcoin − 58.36$ (+0.79);

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ZCаsh − 53.65$ (+0.52);

DigitalCash − 110.18$ (-2.82);

Monero − 66.06$ (+0.97).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар уже пятый раз подряд открыл торги снижением к белорусскому рублю. Биткойн +68.86
 
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