Комфорт в доме. Для чего нужна аттестация председателей правления ТС?

Источник материала: Аргументы и факты

Отвечает Тамара Якубова, председатель правления ассоциации «Гомельский собственник», стаж работы председателем правления товарищества собственников - 10 лет:

- Статья 170 Жилищного кодекса Республики Беларусь устанавливает, что председатели правления товариществ собственников и организаций застройщиков должны будут пройти профессиональную аттестацию. Порядок проведения профессиональной аттестации и организации, уполномоченные на ее проведение, определяются Советом Министров Республики Беларусь. В настоящее время информации о форме проведения аттестации мы пока не имеем.

Кто в выигрыше

Собственники от этого только выиграют. Они получат возможность выбирать руководителя своей организации из числа людей, чьи знания, умения и профессионализм подтверждены аттестационной комиссией.

Возрастёт ли нагрузка на председателя правления? Нет. С введением профессиональной аттестации возрастает не нагрузка, а требования к председателю правления в части профессионализма. Пришло понимание, что управлением недвижимым имуществом должны заниматься профессионалы. Достаточно часто собственники, выбирая председателя правления, делали свой выбор «вслепую», исходя из принципа «он живёт в нашем доме» или «он хороший человек». Он и работает, совмещая это «хобби» с основной работой. А потом это выливается в финансовые, и не только, потери для организаций собственников.

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Я так хочу!

- Расскажите, какие компетенции сегодня необходимы председателю правления, с чем ему ежедневно приходится сталкиваться?

- Жилой многоквартирный дом - сложный объект. Это и строительные конструкции, и помещения жилые и нежилые, и инженерные сети и оборудование внутри здания, обслуживание и содержание которых необходимо организовать, обеспечить сохранность и бесперебойную работу оборудования.

Организация собственников - это люди, каждый - со своими мировоззрением и характером. Собственники любят говорить: «Я так хочу», «Так будет красиво», а что написано в правилах или в ТКП, их не очень интересует. И надо найти компромисс между желаниями собственников и законодательством.

Обеспечение комфортного проживания в многоквартирном жилом доме - это работа с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, подбор обслуживающего персонала. И тут тоже нужно учитывать и интересы собственников, и интересы контрагентов, и требования технических нормативных правовых актов.

Все вышесказанное и есть управление недвижимым имуществом. И все это, и многое другое входит в компетенцию председателя правления.

- Что самое сложное в этом списке задач?

- Знаете, у нас нет осознания собственности, понимания, что квартира в многоквартирном жилом доме неотделима от общего имущества. Собственнику, так же как и квартира, принадлежат подвал, лифт, крыша, инженерные сети и оборудование. Это частная собственность. А свою собственность необходимо содержать. Самое сложное - убедить собственника в том, что он обязан финансировать содержание общего имущества.