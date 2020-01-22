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Таксисты просят поднять тарифы, но Минтранс ждет их снижения

22.01.2020 13:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Таким образом, тарифы могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке», - сказал Алексей Ляхнович на рабочей встрече в МАРТ, передает БЕЛТА.

Как отметил первый замминистра, на рынке такси работают в равных условиях и информационные платформы, и традиционные службы такси.

Важно соблюдать законодательство. Это касается требований к стажу водителей, прохождения ими медкомиссии, техосмотра транспортных средств.

По мнению Алексея Ляхновича, сегодня проблема рынка такси заключается в основном в несоблюдении перевозчиками законодательства. Утвержден комплексный план мер по наведению порядка в этой сфере. Вскоре документ появится на сайте Минтранса.

Поводом для встречи в МАРТ стало открытое письмо таксистов, которые требовали повысить стоимость поездок. В ином случае таксисты грозят с 31 января блокировать деятельность диспетчеров такси, сервисов или агрегаторов.

Руководитель МАРТ Владимир Колтович подчеркнул, что таким образом диалог не построить и призвал участников рынка решать вопросы в открытом режиме. Для этого МАРТ может предоставить свою площадку. Министр отметил, что нужно учитывать интересы и перевозчиков, и пассажиров.

Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Цены на услуги такси могут снизиться с приходом на рынок новых игроков. Об этом заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. По его...
 
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