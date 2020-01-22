Капитализация Tesla впервые достигла ста миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник





Если Tesla будет удерживать эту отметку в течение нескольких месяцев, ее руководитель Илон Маск получит право на крупную премию — с 2018 года его вознаграждение в Tesla привязано к финансовым показателям компании.

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла 100 млрд долларов — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.

На постторгах 21 января капитализация компании составила 100,1 млрд долларов, цена одной акции — 555,1 долларов (22 января показатели снизились до 98,6 млрд и 547,2 долларов). Агентство указывает, что котировки растут на фоне отчета о прибыли в третьем квартале 2019 года, а также из-за открытия завода в Китае.

Если Tesla будет удерживать отметку в 100 млрд долларов в течение нескольких месяцев, то Маск сможет рассчитывать на премию в размере 346 млн долларов, отмечает агентство. В 2018 году акционеры Tesla привязали вознаграждение предпринимателя к финансовым показателям автопроизводителя — речь шла о 12 траншах в течение 10 лет. Чтобы получить все транши, Маску необходимо увеличить рыночную стоимость Tesla до 650 млрд долларов и получать больше дохода, чем Proctеr&Gamble, пишет РБК .