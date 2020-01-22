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Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, что все страны могут быть полезны друг другу. Например, белорусскую оптику в своих космических аппаратах успешно используют в России.
Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана:
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Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет
Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24...
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