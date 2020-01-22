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Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

22.01.2020 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

Примечательно, что все страны могут быть полезны друг другу. Например, белорусскую оптику в своих космических аппаратах успешно используют в России.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана:
В рамках реализации космической системы ДЗЗ мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет. У нас есть завод, у нас есть обученные специалисты. Это позволит нам создать космическую систему дистанционного зондирования Земли, если правильно к этому приложимся.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

Люди в материале: Азамат Батыркожа
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 22 января первые совместные проекты по исследованию космического пространства в мирных целях обсуждают в Минске, сообщили в программе Новости «24...
 
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