«Говорим о модернизации, а работаем на станках, которым очень много лет!»

Источник материала: Аргументы и факты

Что не так с оборудованием на некоторых белорусских предприятиях? Об этом в своём письме еженедельнику рассказал Антон Николаевич Мацука, отдавший станкостроительной отрасли почти полсотни лет.

- Почему мы говорим о наших заводах, о долгах предприятий, о том, что надо повышать производительность труда и только после этого - зарплату, но не поднимаем тему внутреннего состояния предприятий?

Практически все оборудование - это станки, проработавшие более 20 лет. Некоторые мы взяли из-за рубежа уже после того, как их там заменили новым, более технологичным и производительным оборудованием.

О каких производительности, качестве продукции и объёмах продаж может идти речь? Старое оборудование требует постоянного ремонта, запчастей, большинство из которых - импортные.

Я работаю на одном из заводов Барановичей, очень нужном для страны. Основному оборудованию там 25 лет или больше. Есть один новый современный станок (обрабатывающий центр), которому уже пять лет. Но он скоро может выйти из строя, потому что работает в три смены, - замены ему нет, а обслуживание «хромает».

Почему не делаем свои?

Бывал в командировках, анализировал возможности ремонта станочного оборудования, потому точно знаю о его состоянии на некоторых больших заводах страны. Например, одно из производств использует японское оборудование, которому уже 25 лет. Оно требует капитального ремонта или модернизации. Но нормальная модернизация составляет 70% стоимости оборудования. Поэтому зарубежные фирмы и стремятся через 10-15 лет поменять устаревшее оборудование на более производительное и технологичное. Наши заводы таких возможностей не имеют, тем более что покупать нужно за рубежом. А всё почему?

Раньше, до развала Союза, в Беларуси были сильные станкостроительные заводы: Минский и Барановичский заводы автоматических линий, изготавливающие специальные станки и линии для всех машиностроительных предприятий, заводы шлифовальных станков в Витебске и Орше, заводы в Гомеле и Молодечно и др. У них были собственные конструкторские бюро с большим интеллектуальным потенциалом. Что с этими заводами сейчас?!

О станкостроении уже и не вспоминают. Я в отрасли проработал 46 лет, и передать свой опыт почти некому. Нет молодых инженеров-механиков, особенно конструкторов. Специалист лучше пойдет работать охранником в магазине или дилером по продаже импортных изделий. Не задерживаются у нас инженеры, постепенно переводятся генераторы идей. Особенно грустно, что прерывается преемственность поколений - мои знания и опыт уйдут со мной…

Где взять деньги?

Промышленные предприятия должны купить оборудование за рубежом, например, в Китае. А где деньги взять? Мы их не зарабатываем, имея старое оборудование. При рентабельности в 5% его не купишь. Поэтому многие заводы на грани банкротства.

Мы постоянно говорим об инвестициях. А куда они идут? Хотелось бы думать, что не на строительство гостиниц в Минске, не на выплату внешних долгов, а на закупку современного оборудования, инструмента и комплектующих, а долги выплачиваются за счет роста рентабельности предприятий.