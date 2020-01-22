Валерий Меладзе снова соберет Минск-Арену. Это будет в 2021 году

Источник материала: Tut.by

Исполнитель пронзительных песен о любви Валерий Меладзе приезжает в Минск с юбилейным туром: 13 марта 2021 года певец вновь пригласит поклонников разных поколений на концерт в «Минск-Арену». Билеты поступили в продажу уже сегодня.



Фото предоставлено организаторами

В жизни Валерия Меладзе все могло пойти совсем иначе. Возможно, поклонники никогда не влюбились бы в этот очаровывающий грузинскими переливами и бархатистым тембром голос, зато в узких кругах был бы широко известен корабел Валериан Меладзе. Или он мог бы пойти по научной стезе, и вместо альбомов, которые сметали с прилавков, как горячие хачапури, одну за одной выпускать научные работы. Название его диссертации — «Интенсификация обменных процессов в ионидных фильтрах с псевдовиброожиженным слоем катионита»: совсем не то, что «Прощай, цыганка Сэра», правда? А еще Валерий Меладзе мог бы настраивать телефонные линии — он успешно занимался этим в юности.

Как и многие будущие популярные исполнители, Меладзе начал постигать музыкальные азы еще в школе. С 1989 года и по сегодняшний день Валерий работает в тандеме с родным братом Константином. Он автор и композитор многих его песен. Когда в одной семье появляются талантливые дети, нередко зарождаются творческие дуэты. Валерий и Константин много лет не только родственники по крови, но и коллеги по сцене.

От первых проб голоса в студенческом коллективе «Апрель» до сегодняшних аншлагов на самых крупных площадках прошло уже около 35 лет. За то время артист нашел и прочно занял свою вокальную нишу. К сегодняшнему дню у него накопилось 28 премий «Песня года», 17 статуэток «Золотого граммофона», две из которых — за дуэт с Мотом и песню «Чего ты хочешь от меня» — урожая 2019 года. А еще в ноябре 2019 Валерий и его супруга Альбина Джанабаева записали совместный клип на песню «Мегаполисы», который набрал более 3 млн просмотров в YouTube.

Валерий считает, что музыка, которая проверена временем, — главная ценность для слушателя. Поэтому он занимается только тем, что ему нравится. Меладзе бесконечно сентиментален: для него спеть одну песню тысячу раз означает многократно «прострадать» ее. Эта искренность и глубина чувств подкупает: в прошлый свой приезд в столицу Валерий без труда собрал Минск-Арену. Сейчас он готовится привезти в Минск свой юбилейный тур. Концерт состоится на той же площадке в 2021 году.

Когда: 13 марта 2021 года, 20.00 Где: Минск-Арена Сколько: от 35 до 170 рублей Купить билет

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