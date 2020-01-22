ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске столкнулись две маршрутки. Пострадавших нет

22.01.2020 13:43 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске столкнулись две маршрутки.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 22 января. Маршрутка Mercedes-Benz Sprinter ехала по улице Вирской.  

Из-за несоблюдения дистанции автомобиль столкнулся с другим маршрутным транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter, которое двигалось в попутном направлении.  

В Минске столкнулись две маршрутки. Пострадавших нет
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.  

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД г.Минска.  

Накануне в Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске столкнулись две маршрутки.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 22 января....
 
Новости дня
Новости разные
 
Движение вверх: цена «квадрата» в минских новостройках перешагнула за 1,5 тысячи долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика