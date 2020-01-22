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В Минске столкнулись две маршрутки. Пострадавших нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске столкнулись две маршрутки.
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Из-за несоблюдения дистанции автомобиль столкнулся с другим маршрутным транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter, которое двигалось в попутном направлении.
Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД г.Минска.
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Новости Беларуси. В Минске столкнулись две маршрутки. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 22 января....
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