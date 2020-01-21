|
Силовики взялись за стендап-комика Александра Долгополова: его шутки оскорбили верующих
Источник материала: KYKY>
Baza
Вот тот самый «неугодный» ролик, ставший причиной преследования артиста. В нем Долгополов шутит в том числе и про Владимира Путина (осторожно: в видео есть ненормативная лексика):
Сам Долгополов поделился в инстаграме копией запроса полиции, который та прислала петербургскому стендап-клубу HopHead (где и проходило выступление). В нем видно, что МВД просит назвать дату съемки и дать полные сведения о «выступающем лице».
«Моя карьера вышла на новый уровень, – написал в своем инстаграме комик. – Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера. <...>
Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь, я не удивлён, этого стоило ожидать. Но я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся».
Фото обложки: @sankldive.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)