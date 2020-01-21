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Силовики взялись за стендап-комика Александра Долгополова: его шутки оскорбили верующих

22.01.2020 13:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Baza пишет, что на российского комика Александра Долгополова подали заявление в полицию из-за... оскорбления чувств верующих. Теперь силовики собираются его допросить. По данным издания, зрителя, который стал автором жалобы, разозлило выступление Долгополова «Новый час шуток». Часовое видео опубликовали на ютьюбе еще в апреле 2019-го, его просмотрели больше 2,5 миллиона раз.

Вот тот самый «неугодный» ролик, ставший причиной преследования артиста. В нем Долгополов шутит в том числе и про Владимира Путина (осторожно: в видео есть ненормативная лексика):

Сам Долгополов поделился в инстаграме копией запроса полиции, который та прислала петербургскому стендап-клубу HopHead (где и проходило выступление). В нем видно, что МВД просит назвать дату съемки и дать полные сведения о «выступающем лице».

«Моя карьера вышла на новый уровень, – написал в своем инстаграме комик. – Два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает целое государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера. <...>

Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь, я не удивлён, этого стоило ожидать. Но я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся».

Фото обложки: @sankldive.

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Baza пишет, что на российского комика Александра Долгополова подали заявление в полицию из-за... оскорбления чувств верующих. Теперь силовики собираются его...
 
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