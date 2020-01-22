Возраст – не помеха! Как зарабатывать на «Яндекс.Дзене», если вам «за...»

О чём идёт речь

Блог – это красивое название для обычного «дневника». Его можно вести традиционным способом: посредством бумаги и ручки. А можно завести страницу в Интернете, делиться там своими мыслями и зарабатывать на этом.

«Яндекс.Дзен» – сравнительно молодая платформа. Она начала работать в июне 2015 года. Представляет собой два в одном: рекомендательную ленту контента (статей, видео) и площадку для блогеров. Интересна прежде всего по трём причинам. Во-первых, здесь легко начать – нужны минимальные навыки: пользование интернетом и умение набирать текст на клавиатуре. Во-вторых, упрощённая система заработка. В-третьих, система сама ищет аудиторию для ваших статей. Последнее особенно важно: существует множество других платформ для блогеров. Но для работы в большинстве из них желательно уметь не только вести блог, но и «пиарить» его, то есть делать известным. «Дзен» берёт эту функцию на себя.

С чего начать

Нужно зайти на страницу платформы и кликнуть «Стать автором». Далее система сама подскажет, что делать для создания своего канала. Вы выберете его название, описание, затем можно начинать создавать статьи или нарративы (уникальный формат «Дзена» – история в виде фотографий с подписями). Если вы, например, создавали свою почту в Интернете, то легко разберётесь.

О чём писать

Перед тем как приступить к созданию контента, внимательно прочитайте требования к авторам. По той же ссылке выше есть рубрика «Советы». Там чётко говорится о том, что запрещено. Нельзя писать о запрещённых товарах, обманывать читателей, представлять незаконную информацию и т. д.

В остальном творчество не ограничено. Вы всю жизнь работали столяром? Расскажите, как делать красивые деревянные изделия. Опишите процесс в тексте, добавьте фото (лучше всего собственные, а не из Сети). Может быть, вы хорошо разбираетесь в советских автомобилях? Расскажите об этом. Интересующиеся наверняка найдутся. Наконец, можно просто писать о себе.

Когда «пойдут» деньги

Со временем система начнёт автоматически размещать рекламные баннеры в ваших публикациях. Другие люди будут читать, что вы пишите, «кликать» на рекламу, а вам будут «капать» проценты. Чем больше людей «кликнет», тем больше заработаете.

Рекламу размещают не во все каналы – только в те, которые наберут в течение 7 дней 7000 дочитываний всех публикаций. Статья считается дочитанной, если человек провел за ней не меньше 40 секунд, нарратив должен быть просмотрен до последнего экрана. Вы можете написать одну статью, которая «выстрелит», и благодаря ей выйти на монетизацию. А можете написать 50 статей и ничего не добиться. Зависит от того, насколько интересна ваша тема, и как вы её подаёте. Здесь как при обучении вождению – рано или поздно права получают почти все. Но кто-то сдаёт с первого раза, а кто-то – с пятого.

Кто право имеет

Белорусы могут участвовать в «Дзене». Заработанные деньги можно выводить на «Яндекс. Кошелёк», а оттуда, например, на банковскую карточку. С заработанного необходимо уплатить налог 13%.

Успешные примеры

Заработать в «Дзене» несколько сотен долларов в месяц – вполне реально. Можно и на порядок больше. Для многих этот доход может стать бонусом к пенсии.

О чём пишут блогеры-пенсионеры? Например, один «прожжённый пенсионер», как он сам себя называет, просто делится опытом и знаниями, а также советами. Аудитория мужчины (число людей, которые дочитали все публикации) – свыше 500 000 человек в месяц. Аналогичные показатели у жительницы Ставрополья Ирины Борисовны. Ей 61 год, и она просто делится своей жизнью. Аудитория – 460 тыс. «Бодрая пенсионерка» (самоназвание) Тамара в своём интернет-дневнике рассказывает о наблюдениях, иногда возмущается, дает советы. Аудитория – 460 тыс. Пенсионеру легко писать для «Дзена», потому что основная аудитория здесь возрастая. Из личного опыта ведения канала: 44% посетителей за минувший год – люди в возрасте 55 лет и старше, ещё 25% - в возрасте 45-54 года, 17% - 35-44 года.

Доход варьируется от типа рекламного баннера. Опять же из личного опыта: 1000 посетителей принесут вам примерно 1-1,2 белорусского рубля. Если ваша аудитория составляет 500 000 человек в месяц, реально зарабатывать 250-300 долларов (минус налоги и расходы на перевод денег).