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Почему нельзя давать незнакомцу свой мобильный телефон. В МАРТ рассказали о новом виде мошенничества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МАРТ рекомендует гражданам не передавать свои мобильные телефоны незнакомым людям.
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Сейчас на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования граждан. Такой инструмент есть и в сфере услуг мобильной связи – абонентам, которые подключились к услуге v-banking (v-кошелек) предлагается 100 рублей в качестве беспроцентного кредита.
Этим могут воспользоваться недобросовестные граждане, которые просят дать телефон, отмечая, что их мобильный разрядился.
Под видом звонка мошенники подключают услугу v-banking (v-кошелек) на полученном телефоне и переводят начисленные деньги на свой счет. Затем телефон возвращается владельцу.
МАРТ советует гражданам не давать незнакомцам свой мобильный телефон. А если вас попросили позвонить на улице, то наберите номер самостоятельно и не передавайте трубку в руки другому человеку.
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Почему нельзя давать незнакомцу свой мобильный телефон. В МАРТ рассказали о новом виде мошенничества
Новости Беларуси. МАРТ рекомендует гражданам не передавать свои мобильные телефоны незнакомым людям. Эта информация была размещена на официальном сайте...
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