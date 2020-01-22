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Разбился насмерть: строитель в Минске упал с 14-ого этажа

22.01.2020 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочий-строитель был смертельно травмирован сегодня в Минске

Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия возле одного из домов на ул. Володарского в Минске, где сегодня около 10.40 произошло обрушение подвесной монтажной люльки, в которой находился 49-летний рабочий строительной организации. 

По предварительной информации обрушение люльки произошло с высоты 14 этажа. 

В результате падения мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, сообщает ЧП Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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Рабочий-строитель был смертельно травмирован сегодня в Минске
 
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