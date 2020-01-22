«Среагировать на спорные ситуации». Для бюджетников запустили «горячую линию» по расчету зарплат

Источник материала: Tut.by

Для работников бюджетных организаций запустили «горячие линии», на которую можно сообщать о спорных моментах при подсчете зарплат по новой схеме. Они начнут работать с 23 января, их будут проводить профсоюзы. Об этом сообщают в Федерации профсоюзов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций, — сообщают в Федерации профсоюзов. — Работа таких линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.

Подробный график работы горячих линий, а также номера телефонов в регионах можно посмотреть по ссылке .

Ранее в Минтруда рассказывали , что делать бюджетникам «при несоответствии» в расчетниках и куда обращаться.

Какие еще изменения ввели с 1 января для бюджетников

Для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее уверяли , что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премий.

В Минтруда ранее пояснили , почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

Власти с 1 января 2020 года также разрешили исполкомам создавать специальные центры, в которые будут переводить некоторых работников бюджетных организаций. Они будут выполнять ту же работу, что и прежде, но уже работая в новом центре. Среди них — бухгалтеры, финансисты, водители, специалисты по ремонту. С теми, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры. Изменения предусмотрены президентским указом № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».