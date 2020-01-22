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На минские газоны запустили бактерии, которые "едят" противогололедные смеси

22.01.2020 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почвенные микроорганизмы, снижающие воздействие антигололедных смесей, применяются на части зеленых зон Минска в рамках эксперимента, сообщил заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко на пресс-конференции во вторник в Минске.

"На 35 участках в Минске вносятся в почву бактерии, которые снижают воздействие соли и смесей", - рассказал Лукашенко.

Эксперимент, который проводится Национальной академией наук, продлится до 2023 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Почвенные микроорганизмы, снижающие воздействие антигололедных смесей, применяются на части зеленых зон Минска в рамках эксперимента, сообщил заместитель...
 
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