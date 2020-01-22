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Wargaming открывает второй офис в Минске

22.01.2020 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Wargaming заселяет сотрудниками бизнес-центр «Футурис».

«Танкисты» займут 15 верхних этажей высотной части комплекса. На пространстве общей площадью в 14 тыс. кв. м будут работать 900 человек.

В этом году у Wargaming будет два больших офиса в Минске. Решение об открытии офиса в «Футурисе» принято с учетом расширения существующих команд и подразделений и появления новых. Размещение команд проводится по принципу связанности их деятельности.

На первом этапе в «Футурис» переедут около 600 специалистов: команды мобильного танкового онлайн-экшена World of Tanks Blitz и нескольких других подразделений.


Напомним, бизнес-центр «Волна» останется крупнейшей рабочей площадкой для минского центра разработки Wargaming. Здесь с комфортом размещаются все, кто разрабатывает и поддерживает World of Tanks для PC.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания Wargaming заселяет сотрудниками бизнес-центр «Футурис».
 
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