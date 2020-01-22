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Мужчина пробил колеса в авто стоматологической клиники из-за некачественной зубной пломбы

22.01.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина из хулиганских побуждений повредил три колеса в чужом автомобиле, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился представитель стоматологической компании и рассказал, что неизвестный пробил в их служебном автомобиле три колеса. Находившийся в это время в авто водитель не заметил совершения противоправных действий.

Сотрудники милиции установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Минской области. Мужчина рассказал, что недавно лечил зубы в этом центре, и через пару дней поставленные пломбы пришли в негодность. Поэтому он расстроился и повредил три колеса в автомобиле, принадлежащем стоматологической компании.

Материалы проверки по данному факту передали в РОСК, где действиям мужчины будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Материалы проверки по данному факту передали в РОСК, где действиям мужчины будет дана правовая оценка.
 
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