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Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат — Наталья Кочанова

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат — Наталья Кочанова

Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной, нацеленной на результат. Об этом сегодня заявила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентариям, местным советам следует занимать активную гражданскую позицию, решая вопросы социально-экономического развития на местах, подчеркнула Наталья Кочанова. «Наша работа должна быть реальной, эффективной, приносить конкретный результат, не должно быть в ней формализма», — подчеркнула она. В 2020 году в Беларуси состоятся президентские выборы, что делает его особым, но не более сложным, чем любой другой. Спикер выразила уверенность, что электоральная кампания, во время которой белорусы определят будущее своей страны и своих детей, пройдет, как обычно, слаженно и спокойно. «Наша активная гражданская депутатская позиция должна звучать более четко и понятно, наш голос — быть более слышным и заметным при решении основных задач, которые стоят перед страной», — отметила председатель верхней палаты парламента.
 
Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат — Наталья Кочанова
Во время встречи с парламентариями 5 декабря 2019 года глава государства обозначил приоритеты в работе депутатского корпуса. «Президент четко определил, что главное — это люди, справедливое к ним отношение и рост их благосостояния. Все принимаемые решения должны быть во благо государства, законы — идти от жизни, быть четкими и понятными», — напомнила Наталья Кочанова. Она предупредила, что не занимаясь основными вопросами повышения уровня жизни людей, а это занятость, цены и зарплата, невозможно решать другие задачи.

Еще один акцент спикер сделала на работе с молодежью. «В Беларуси создается молодежный парламент. Планируется, что в его состав войдет по 10 человек от каждой области и Минска. Мы будем с ними активно работать. Это кадровый резерв. Нужно видеть перспективных молодых людей, будущих лидеров», — добавила руководитель верхней палаты парламента.

Совет по взаимодействию органов местного самоуправления был создан более 10 лет назад. Наталья Кочанова убеждена, что это было правильное, выверенное решение. «Депутатский корпус в концентрированном виде видит проблемы, которые волнуют людей в регионах. А Совет по взаимодействию служит хорошей площадкой, чтобы обобщить возникающие на местах вопросы», — отметила председатель Совета Республики. Она не исключила, что с учетом современных реалий определенные перемены в его работе все же произойдут.

На сегодняшнем заседании обсуждались задачи органов местного самоуправления по совершенствованию работы с населением и решению вопросов местного значения. Кроме того, участники наметили план работы на 2020 год.

 
 
Теги: Минск
 
 
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