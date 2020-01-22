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Бобик в расцвете лет. Как рассчитать «реальный» возраст вашей собаки

22.01.2020 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бобик в расцвете лет. Как рассчитать «реальный» возраст вашей собаки
Фото из открытых источников

Старший преподаватель математической биологии в Батском университете (Великобритания) Кристиан Йейтс тоже счел коэффициент пересчета «один год за семь» несовершенным и вывел новую формулу подсчета, опираясь на биологию и математику.

Счет по ДНК

Вероятно, ранее предполагаемую продолжительность жизни человека (примерно 77 лет) разделили на ожидаемую продолжительность жизни собаки (около 11 лет). Но если бы это было так, то параметры развития человека и собаки должны были бы совпадать. Скажем, собаки обычно достигают половой зрелости в возрасте от шести до 12 месяцев. То есть до семи человеческих лет в эквиваленте. Значит, хронологический возраст уже не может совпадать.

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Кристиан Йейтс считает, что в случае с животными лучше ориентироваться на их биологический возраст. Он рассчитывается исходя из оценки множества физиологических показателей развития конкретного индивидуума, включающих, например, так называемый индекс немощности (выводится исходя из наличия заболеваний, имеющихся у человека, их количества и т. д.).

Есть и более объективные биомаркеры старения - например, уровень экспрессии генов (процесса, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок) или количество клеток иммунной системы. Скорость, с которой растет биологический возраст, зависит от генетически унаследованных факторов, психического здоровья и образа жизни.

Авторы нового исследования процессов старения полагают, что самое разумное - вычислять биологический возраст с помощью так называемых эпигенетических часов, т. е. совокупности эпигенетических меток ДНК, накапливающихся с течением времени в организме любого млекопитающего.

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«Простая» математика

По этой схеме в первый год своей жизни за 12 месяцев щенки развиваются стремительно и достигают возраста, эквивалентного человеческому 31 году. В частности, степень метилирования (модификации молекулы ДНК) выглядит как достаточно точный показатель возраста. Многие важные физиологические маркеры (такие, например, как развитие зубов), по видимости, проявляются у разных видов при одном и том же уровне метилирования.

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Получается, что собаки в начале своей жизни необыкновенно быстро взрослеют. Но затем процесс старения замедляется, что означает: большую часть своей жизни ваш пес проводит в состоянии среднего возраста.

Таким образом, сравнивая уровни метилирования у лабрадоров-ретриверов и у людей, исследователи вывели формулу, с помощью которой можно привязать возраст собаки к его эквиваленту у человека:

эквивалент человеческого возраста = 16 x log2 (хронологический возраст собаки) + 31.

Для тех, кто подзабыл школьный курс математики напомним, что log2 здесь - математическая функция, известная как логарифм по основанию 2. Обычно логарифмы применяются для решения алгебраических уравнений, в которых неизвестная присутствует в качестве показателя степени.

Если проще, то нужно запомнить: первый год собачьей жизни примерно равен 31 году у человека. Затем количество удвоений в хронологическом возрасте собаки увеличивает количество «человеческих» лет в 16 раз.

Что это означает? Пример: четыре календарных года - это два удвоения (с одного до двух, с двух до четырех). Что в итоге дает собачий возраст, эквивалентный 63 годам у человека (то есть 31 + 2 x 16).

Теперь вооружившись этой формулой можно рассчитать "человеческий возраст" собаки из вопроса читателя.  Оказывается, что его вот-вот отметит 100-летний юбилей. С чем мы его и позравляем!

 
 
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Принято считать, что каждый прожитый собакой год равен семи человеческим. Но моему песику почти 20 лет, получается, он дожил до 140? А. Кирсанова, Брест
 
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