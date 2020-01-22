В Минске пройдет первый женский стендап. Спросили, почему не в популярном Standup Comedy Hall

Источник материала: Tut.by

23 января в Lo-Fi Social club (вход со стороны реки) на улице Октябрьской пройдет первый в стране женский стендап. В выступлениях участвуют только девушки. Узнали, что это за проект.



Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Главная идея проекта FemStandUp — вдохновить девушек реализовывать свой комедийный потенциал, организовали его феминистки.

— Когда общаешься с подругами, то замечаешь, что они очень смешные. Любой мужчина на их месте пошел бы на открытый микрофон и сделал карьеру комика. Но женщинам не всегда хватает самооценки и общественной поддержки, чтобы это сделать, — рассказали нам в центре по продвижению прав женщин «Ее права».

Организаторы говорят, что такой проект дает возможность выступить девушкам со своими шутками. Участниц собралось порядка 10−15. Предварительных просмотров их выступлений не было. И несмотря на то, что проект организован феминистками, среди участниц будет и девушка, которая такие идеи не разделяет.

— Но мы предполагаем, что там не будет шуток, построенных на стереотипах относительно людей разных гендеров. Если и будут шутить про парней или девушек, то, скорее, это будет частный опыт.

Уточняем у организаторов, почему мероприятие не пройдет на раскрученной площадке для стендапа Standup Comedy Hall.

— С ними мы тоже связывались, но нам сказали, что поговорим об этом после отпуска одного из основателей стендап-клуба, — говорят в центре по продвижению прав женщин «Ее права». — Но думаю, там есть какие-то идеологические противоречия. Мы рады, что нашли другую популярную площадку, там очень доброжелательны.

Пока запланировано только одно мероприятие с шутками от женщин. Но если если общественность поддержит эту идею, возможно, в апреле получится собрать еще один фемстендап.

На мероприятии ждут гостей независимо от пола, а вот возрастной ценз 16+. Вход свободный.

Выступления девушек с шутками — это третья часть и заключительное мероприятие проекта FemStandUp. Участницы уже смотрели зарубежный стендап и тренировались писать шутки для выступлений на воркшопе. Организаторы проекта — центр по продвижению прав женщин «Ее права» и инициатива «Больш цела».

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт App Store Google Play