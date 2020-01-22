ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пройдет первый женский стендап. Спросили, почему не в популярном Standup Comedy Hall

22.01.2020 15:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 января в Lo-Fi Social club (вход со стороны реки) на улице Октябрьской пройдет первый в стране женский стендап. В выступлениях участвуют только девушки. Узнали, что это за проект.


Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Главная идея проекта FemStandUp — вдохновить девушек реализовывать свой комедийный потенциал, организовали его феминистки.

— Когда общаешься с подругами, то замечаешь, что они очень смешные. Любой мужчина на их месте пошел бы на открытый микрофон и сделал карьеру комика. Но женщинам не всегда хватает самооценки и общественной поддержки, чтобы это сделать, — рассказали нам в центре по продвижению прав женщин «Ее права».

Организаторы говорят, что такой проект дает возможность выступить девушкам со своими шутками. Участниц собралось порядка 10−15. Предварительных просмотров их выступлений не было. И несмотря на то, что проект организован феминистками, среди участниц будет и девушка, которая такие идеи не разделяет.

— Но мы предполагаем, что там не будет шуток, построенных на стереотипах относительно людей разных гендеров. Если и будут шутить про парней или девушек, то, скорее, это будет частный опыт.

Уточняем у организаторов, почему мероприятие не пройдет на раскрученной площадке для стендапа Standup Comedy Hall.

— С ними мы тоже связывались, но нам сказали, что поговорим об этом после отпуска одного из основателей стендап-клуба, — говорят в центре по продвижению прав женщин «Ее права». — Но думаю, там есть какие-то идеологические противоречия. Мы рады, что нашли другую популярную площадку, там очень доброжелательны.

Пока запланировано только одно мероприятие с шутками от женщин. Но если если общественность поддержит эту идею, возможно, в апреле получится собрать еще один фемстендап.

На мероприятии ждут гостей независимо от пола, а вот возрастной ценз 16+. Вход свободный.

Выступления девушек с шутками — это третья часть и заключительное мероприятие проекта FemStandUp. Участницы уже смотрели зарубежный стендап и тренировались писать шутки для выступлений на воркшопе. Организаторы проекта — центр по продвижению прав женщин «Ее права» и инициатива «Больш цела».

Читайте также

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная идея проекта FemStandUp - вдохновить девушек реализовывать свой комедийный потенциал, организовали его феминистки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобик в расцвете лет. Как рассчитать «реальный» возраст вашей собаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика