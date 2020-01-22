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СМИ узнали стоимость нового трехэтажного дома Собчак
Источник материала: Tut.by
Не так давно поженившиеся Ксения Собчак и Константин Богомолов надеются летом заселиться в новый загородный особняк,
Телеведущая еще в браке с Максимом Виторганом купила вместе с мамой Людмилой Нарусовой трехэтажный таунхаус на Рублевке в элитном поселке «Горки-8». После свадьбы с Богомоловым блондинка решила, что им нужно отдельное жилье площадью побольше, чтобы было место для двух детских комнат — Ксения не исключает, что родит еще одного ребенка. Сейчас она воспитывает трехлетнего Платона от прошлого брака.
Новый особняк площадью 1000 квадратных метров строится из финской северной сосны в том же поселке на Рублевке. В нем будет три этажа, на которых журналистка планирует разместить большую спальную, вместительную гардеробную и бассейн для сына. Дом будет готов уже к лету.
«В среднем дом, как у Собчак, обходится покупателю в 40 млн рублей (российских, примерно 645 тыс. долларов. — Прим.TUT.BY)», —
Риелторы предполагают, что после переезда в новый дом Ксения продаст свой таунхаус сто. За него блондинка сможет выручить около 485 тыс. долларов.
Сейчас Собчак с мужем и сыном Платоном отдыхают на Мальдивах.
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38-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов обустраивают свое семейное гнездышко.
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