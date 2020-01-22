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23 января в пункте пропуска «Котловка» возможны затруднения при пересечении границы

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

23 января в пункте пропуска «Котловка» возможны затруднения при пересечении границы

По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 23 января 2020 с 11.00 до 13.00 (по литовскому времени) в пункте пропуска «Лаворишкес» (белорусский «Котловка») не будет производиться оформление транспортных средств по причине отключения электричества при проведении ремонтных работ, сообщает сайт Гродненской региональной таможни.

Следующих через данный участок белорусско-литовской границы просьба учитывать информацию.

https://grodnonews.by

 
 
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По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 23 января 2020 с 11.00 до 13.00 (по литовскому времени) в пункте пропуска «Лаворишкес» (белорусский «Котловка»)...
 
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