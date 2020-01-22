Не нова обновка. Мировые эксперты предрекают бум секонд-хендов и ресейл-платформ

Источник материала: Ежедневник



фото: wonderzine.com

К 2021 году ресейл (магазины, перепродающие подержанную одежду и аксессуары) вырастет до 36 миллиардов долларов, увеличиваясь в среднем на 12% каждый год и нарастив свою долю в общем объёме личных предметов роскоши примерно до 9%.

Таковы выводы исследования, проведенного консалтинговой фирмой BCG «BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight study», пишет Wonde r. Примечательно, что по прогнозам темпы роста люксового рынка за тот же отрезок времени составят лишь 3% в год. А если оценивать ситуацию ретроспективно, в исследовании, проведённом GlobalData, подчёркивается, что в США темпы роста ресейл-рынка за последние три года превысили темпы роста люксового рынка в двадцать один раз — и сбавлять оборотов не собираются. Стоит ли говорить, что за ресейлом будущее?

Стремительный рост ресейла можно объяснить несколькими причинами. Самая очевидная из них — тренд на ответственное потребление. Общее недовольство не всегда экологичной деятельностью модных брендов достигло своего апогея в 2018 году, когда BBC обнародовала новость о том, что британская марка Burberry сжигает непроданный товар — по сведениям издания, общая стоимость уничтоженной одежды, аксессуаров и парфюмерии в 2017 году составила 28 миллионов фунтов (раньше, по слухам, в подобном был замечен Louis Vuitton).

В поисках более экологичных способов пополнить свой гардероб и утолить жажду консьюмеризма покупатели обратились к магазинам, занимающимся покупкой и перепродажей подержанной одежды и аксессуаров, — причём зачастую там можно найти не только ношеные вещи, но и те, что ни разу не были надеты их бывшими обладателями. «Приход инстаграма, уберизация, отказ от собственности и растущее значение ответственного производства и потребления стали факторами, окончательно изменившими потребительские привычки поколения Z и миллениалов. Всё это создало идеальную почву для роста рынка ресейла. Нам известно, что сегодня большинство людей наденут вещь меньше десяти раз, прежде чем выставить её на продажу», — рассказывает CEO одной из самых известных ресейл-платформ Vestiaire Collective Макс Биттнер.

Второй, вполне логичной причиной роста ресейла стала его выгодность. Vestiaire Collective, The RealReal, Vinted и другие подобные им магазины часто предлагают вещи с большой скидкой. И если у таких вещей ещё и нет следов носки, зачем идти в обычный магазин и покупать вещь по стоимости автомобиля, когда её можно гораздо дешевле купить на ресейл-платформе и носить с не меньшим удовольствием?

Здесь можно было бы возразить, что поход во флагман Dior и Gucci — это целый ритуал, а покупая на Matchesfashion, можно почувствовать свою причастность к люксу не выходя из дома, но тут нужно сказать о третьей причине: сегодня ресейл-платформы больше не напоминают урезанную версию люксовых онлайн-магазинов (как раньше было с аутлетом Net-A-Porter The Outnet) — по качеству той же картинки и контента они практически сравнялись. Так, например, на The RealReal подборку трендовых вещей составляет редактор Man Repeller, а на Resee (к слову, запущенном экс-редакторами Vogue и Self-Service) можно найти красивые эдиториалы и подборки известных модных стилистов вроде соосновательницы Self-Service Сюзанн Келлер, правой руки арт-директора Louis Vuitton и основательницы журнала Mastermind Мари-Амели Сове, а также креативного директора ЦУМа Наташи Гольденберг.

«Если бы я был модным брендом и увидел, что рынок подержанной одежды растёт в двадцать один раз быстрее общего модного рынка, то сразу задал бы себе вопрос: „Как мне тоже сорвать куш?“» — отмечает ретейл-консультант Дуг Стивенс. Если по темпу роста модные бренды не могут обогнать ресейл, то почему бы не пожать ему руку и не начать работать вместе? Ведь так можно не только спасти вещи от уничтожения и незаконного сбыта, но и (о да) привлечь новых покупателей.

Одной из первых, кто задумался о пользе экономики замкнутого цикла (то есть основанной на возобновлении ресурсов), стала Стелла Маккартни, в 2018 году объявившая о партнёрстве с The RealReal, в рамках которого дизайнер предлагала любому, кто продаст её вещь на сайте, купон на сто долларов — потратить его можно было в магазинах Stella McCartney по всему миру и онлайн. Похожую модель адаптировали и в Farfetch — в 2019 году онлайн-магазин запустил программу Second Life (правда, пока в пилотном режиме), в рамках которой пользователи могут выставить на продажу свои дизайнерские сумки, а заработанные деньги потратить… на Farfetch.

Не стоит забывать про аутдор-марки вроде Patagonia и Arc’teryx, сделавшие защиту природы и взаимодействие с ней частью своей ДНК. Они начали принимать ношеную одежду на перепродажу напрямую от покупателей, в том числе чтобы продлить срок её службы или подарить ей вторую жизнь. Крупные конгломераты решили вопрос иначе — так, в 2018 году компания Richemont, владеющая такими брендами, как Baume & Mercier, Cartier и Piaget (когда-то её тоже обвинили в уничтожении нераспроданных часов практически на пятьсот миллионов евро), просто-напросто купила ресейл-магазин Watchfinder. Начни она работу с ресейл-партнёром сразу, репутационных убытков можно было бы избежать.

Кроме того, помимо площадки для сбыта нераспроданных товаров ресейл-партнёры могут предоставить люксовым игрокам ещё и доступ к бесценным данным о покупателях — в том числе указывающим на популярные товары и общие потребительские тренды. Так что в 2020 году нам точно стоит ждать новостей о новых сотрудничествах, совместных мероприятиях и ресейл-программах. Главный вывод исследования BCG, кстати, гласит: «Бренды, поддерживающие рынок подержанных товаров, не опасаясь мнения покупателей или конкуренции, скорее всего, станут победителями».